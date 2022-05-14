Посол РФ в США Антонов заявил об угрозах в адрес дипломатов

Сотрудникам посольства России в США угрожают физической расправой. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.
«Каждый день у нашего диппредставительства проходят антироссийские акции, а также имеют место хулиганские выходки и акты вандализма. В адрес сотрудников посольства поступают угрозы, в том числе физической расправы», — заявил Анатолий Антонов в эфире программы «Соловьев Live».
Дипломат сравнил посольство России в США с осажденной крепостью. «Наше посольство работает во враждебной среде», — подчеркнул он.
Кроме того, Антонов рассказал, что американские спецслужбы подталкивают российских дипломатов на предательство. «Деятели спецслужб раздают телефоны [сотрудникам посольства] ФБР и ЦРУ, на которые можно позвонить для установления сотрудничества», — уточнил он. При этом предательство в любой стране расценивается как «омерзительный поступок», резюмировал посол.
Спецоперация на Украине проводится с 24 февраля по указанию президента России Владимира Путина. Ее основная цель, сообщал глава РФ, — защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и националистов. На фоне спецоперации страны Европы, США, Япония, Канада и ряд других государств ввели масштабные санкции против России.
Сотрудникам посольства России в США угрожают физической расправой. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. «Каждый день у нашего диппредставительства проходят антироссийские акции, а также имеют место хулиганские выходки и акты вандализма. В адрес сотрудников посольства поступают угрозы, в том числе физической расправы», — заявил Анатолий Антонов в эфире программы «Соловьев Live». Дипломат сравнил посольство России в США с осажденной крепостью. «Наше посольство работает во враждебной среде», — подчеркнул он. Кроме того, Антонов рассказал, что американские спецслужбы подталкивают российских дипломатов на предательство. «Деятели спецслужб раздают телефоны [сотрудникам посольства] ФБР и ЦРУ, на которые можно позвонить для установления сотрудничества», — уточнил он. При этом предательство в любой стране расценивается как «омерзительный поступок», резюмировал посол. Ранее сообщалось, что генконсул РФ в Нью-Йорке Вячеслав Славкин заявил об угрозах сотрудникам генкосульства и блокировке счетов. Антонов отмечал, что Запад отказался жить в мире с Россией. Вместо этого США приостановили диалог с РФ и создали новую угрозу для всего мира. Тем временем Россия призывала США отказаться от политики блокады. Спецоперация на Украине проводится с 24 февраля по указанию президента России Владимира Путина. Ее основная цель, сообщал глава РФ, — защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и националистов. На фоне спецоперации страны Европы, США, Япония, Канада и ряд других государств ввели масштабные санкции против России.