14 мая 2022

Посол РФ в США Антонов заявил об угрозах в адрес дипломатов

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. Екатеринбург, здание, посольство россии в сша
Посольство РФ в США сравнимо с осажденной крепостью, заявил Анатолий Антонов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Сотрудникам посольства России в США угрожают физической расправой. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

«Каждый день у нашего диппредставительства проходят антироссийские акции, а также имеют место хулиганские выходки и акты вандализма. В адрес сотрудников посольства поступают угрозы, в том числе физической расправы», — заявил Анатолий Антонов в эфире программы «Соловьев Live».

Дипломат сравнил посольство России в США с осажденной крепостью. «Наше посольство работает во враждебной среде», — подчеркнул он.

Кроме того, Антонов рассказал, что американские спецслужбы подталкивают российских дипломатов на предательство. «Деятели спецслужб раздают телефоны [сотрудникам посольства] ФБР и ЦРУ, на которые можно позвонить для установления сотрудничества», — уточнил он. При этом предательство в любой стране расценивается как «омерзительный поступок», резюмировал посол.

Ранее сообщалось, что генконсул РФ в Нью-Йорке Вячеслав Славкин заявил об угрозах сотрудникам генкосульства и блокировке счетов. Антонов отмечал, что Запад отказался жить в мире с Россией. Вместо этого США приостановили диалог с РФ и создали новую угрозу для всего мира. Тем временем Россия призывала США отказаться от политики блокады.

Спецоперация на Украине проводится с 24 февраля по указанию президента России Владимира Путина. Ее основная цель, сообщал глава РФ, — защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и националистов. На фоне спецоперации страны Европы, США, Япония, Канада и ряд других государств ввели масштабные санкции против России.

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Сотрудникам посольства России в США угрожают физической расправой. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. «Каждый день у нашего диппредставительства проходят антироссийские акции, а также имеют место хулиганские выходки и акты вандализма. В адрес сотрудников посольства поступают угрозы, в том числе физической расправы», — заявил Анатолий Антонов в эфире программы «Соловьев Live». Дипломат сравнил посольство России в США с осажденной крепостью. «Наше посольство работает во враждебной среде», — подчеркнул он. Кроме того, Антонов рассказал, что американские спецслужбы подталкивают российских дипломатов на предательство. «Деятели спецслужб раздают телефоны [сотрудникам посольства] ФБР и ЦРУ, на которые можно позвонить для установления сотрудничества», — уточнил он. При этом предательство в любой стране расценивается как «омерзительный поступок», резюмировал посол. Ранее сообщалось, что генконсул РФ в Нью-Йорке Вячеслав Славкин заявил об угрозах сотрудникам генкосульства и блокировке счетов. Антонов отмечал, что Запад отказался жить в мире с Россией. Вместо этого США приостановили диалог с РФ и создали новую угрозу для всего мира. Тем временем Россия призывала США отказаться от политики блокады. Спецоперация на Украине проводится с 24 февраля по указанию президента России Владимира Путина. Ее основная цель, сообщал глава РФ, — защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и националистов. На фоне спецоперации страны Европы, США, Япония, Канада и ряд других государств ввели масштабные санкции против России.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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