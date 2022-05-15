15 мая 2022
14 мая 2022
13 мая 2022

В Нижневартовске врачи спасли жизнь девушке, выпавшей с 4 этажа

© Служба новостей «URA.RU»
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Девушке предстоит долгая реабилитация, но ее жизни ничего не угрожает Фото:

В Нижневартовске врачи спасли жизнь девушке, выпавшей с четвертого этажа. Пациентка перенесла ряд сложных операций. Об этом URA.RU сообщили в Нижневартовской окружной клинической больнице.

К медикам вартовчанка попала с многочисленными переломами и болевым шоком. После первых процедур пострадавшую оставили в отделении анестезиологии-реанимации, чтобы ее состояние стабилизировалось. «Мы наблюдали за состоянием девушки в отделении реанимации, так как ее показатели требовали пристального внимания из-за тяжелейших водно-электролитных нарушений» — говорит врач анестезиолог-реаниматолог Лейсан Серикова.

На сегодня девушке провели уже три операции. По словам врачей, из-за тяжести переломов пациентке предстоит долгое лечение и реабилитация, но угроза жизни миновала.

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В Нижневартовске врачи спасли жизнь девушке, выпавшей с четвертого этажа. Пациентка перенесла ряд сложных операций. Об этом URA.RU сообщили в Нижневартовской окружной клинической больнице. К медикам вартовчанка попала с многочисленными переломами и болевым шоком. После первых процедур пострадавшую оставили в отделении анестезиологии-реанимации, чтобы ее состояние стабилизировалось. «Мы наблюдали за состоянием девушки в отделении реанимации, так как ее показатели требовали пристального внимания из-за тяжелейших водно-электролитных нарушений» — говорит врач анестезиолог-реаниматолог Лейсан Серикова. На сегодня девушке провели уже три операции. По словам врачей, из-за тяжести переломов пациентке предстоит долгое лечение и реабилитация, но угроза жизни миновала.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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