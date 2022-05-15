В Нижневартовске врачи спасли жизнь девушке, выпавшей с 4 этажа

16 мая 2022 в 15:11 Размер текста - 17 +

Девушке предстоит долгая реабилитация, но ее жизни ничего не угрожает Фото: Анастасия Богданова © URA.RU В Нижневартовске врачи спасли жизнь девушке, выпавшей с четвертого этажа. Пациентка перенесла ряд сложных операций. Об этом URA.RU сообщили в Нижневартовской окружной клинической больнице. К медикам вартовчанка попала с многочисленными переломами и болевым шоком. После первых процедур пострадавшую оставили в отделении анестезиологии-реанимации, чтобы ее состояние стабилизировалось. «Мы наблюдали за состоянием девушки в отделении реанимации, так как ее показатели требовали пристального внимания из-за тяжелейших водно-электролитных нарушений» — говорит врач анестезиолог-реаниматолог Лейсан Серикова. На сегодня девушке провели уже три операции. По словам врачей, из-за тяжести переломов пациентке предстоит долгое лечение и реабилитация, но угроза жизни миновала. Подписывайтесь на телеграм-канал «Ханты, деньги, нефтевышки» , будьте в курсе всех важных событий.

В Нижневартовске врачи спасли жизнь девушке, выпавшей с четвертого этажа. Пациентка перенесла ряд сложных операций. Об этом URA.RU сообщили в Нижневартовской окружной клинической больнице. К медикам вартовчанка попала с многочисленными переломами и болевым шоком. После первых процедур пострадавшую оставили в отделении анестезиологии-реанимации, чтобы ее состояние стабилизировалось. «Мы наблюдали за состоянием девушки в отделении реанимации, так как ее показатели требовали пристального внимания из-за тяжелейших водно-электролитных нарушений» — говорит врач анестезиолог-реаниматолог Лейсан Серикова. На сегодня девушке провели уже три операции. По словам врачей, из-за тяжести переломов пациентке предстоит долгое лечение и реабилитация, но угроза жизни миновала.