Из-за дождя в Тюмени залило дороги и дома Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Прошедший ночью 17 мая ливень стал причиной потопов на дорогах и во дворах Тюмени и Тюменского района, жители жалуются и на протечки в домах. Кадрами последствий непогоды люди делятся в социальных сетях.

«На улице Пролетарской потоп сегодня», — написала тюменка Анастасия Медведева в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «Вконтакте». Информацию девушка подкрепила видео.

На кадрах видно, что машины, проезжая по дороге, оказываются в воде по двери. При этом улица Пролетарская стала не единственной, где наблюдается подобная ситуация. О потопах на ряде других улиц тюменцы также сообщают в социальных сетях. Ролики демонстрируют и проблемы в жилых домах. К примеру, на улице Амурской (дом 68) трубы не справились с количеством осадков и в подъезде образовался водопад.

«Венеция везде», — этот комментарий и его вариации стал одним из самых популярных утром 17 мая. При этом в городских группах тюменцы отмечают и положительные моменты непогоды: прошедший ливень может помочь в борьбе с природными пожарами.

Власти также комментируют ситуацию. Так, под сообщением о потопе на Созидателей, 9, где в прошлом году построили новую ливневую канализацию, администрация Тюменского района отписалась, что причина медленного ухода воды в слишком большом количестве осадков. По данным мэрии, инженерная система исправна, ее проверили утром 17 мая.

По информации администрации Тюмени, сейчас в разных районах города на откачке воды работает техника. Службы также занимаются ликвидацией других последствий непогоды. К примеру, уборкой обломанных веток деревьев.

В городе активно откачивают воду Фото: пресс-служба администрации Тюмени

Последствием непогоды стал не только потоп, но и обломанные ветви деревьев Фото: пресс-служба администрации Тюмени

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