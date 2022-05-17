Путин продлил льготную ипотеку в России

17 мая 2022 в 13:33 Размер текста - 17 +

Льготная ипотеке в России будет продлена до конца 2022 года Фото: Размик Закарян © URA.RU Срок действия льготной ипотеки в России должен быть продлен до конца 2022 года, а ставка не должна превышать 9%. Соответствующее поручение президент РФ Владимир Путин дал правительству. «Обеспечить продление до 31 декабря 2022 г. срока действия льготной ипотечной программы и внесение изменений в условия данной программы, установив, что процентная ставка по ипотечным жилищным кредитам (займам), предоставляемым начиная с 1 мая 2022 г. гражданам Российской Федерации на покупку жилья на первичном рынке, должна составлять не более 9% годовых на весь срок кредита», — говорится в поручении Путина. Оно опубликовано на сайте Кремля. Правительство России ранее разрешило сочетать льготный кредит на новостройки с рыночной или другой субсидированной ипотекой. Теперь можно взять на приобретение жилья по льготной ставке до 30 млн рублей в четырех регионах и 15 млн рублей в других субъектах страны. Об этом сказал вице-премьер Марат Хуснуллин. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Срок действия льготной ипотеки в России должен быть продлен до конца 2022 года, а ставка не должна превышать 9%. Соответствующее поручение президент РФ Владимир Путин дал правительству. «Обеспечить продление до 31 декабря 2022 г. срока действия льготной ипотечной программы и внесение изменений в условия данной программы, установив, что процентная ставка по ипотечным жилищным кредитам (займам), предоставляемым начиная с 1 мая 2022 г. гражданам Российской Федерации на покупку жилья на первичном рынке, должна составлять не более 9% годовых на весь срок кредита», — говорится в поручении Путина. Оно опубликовано на сайте Кремля. Правительство России ранее разрешило сочетать льготный кредит на новостройки с рыночной или другой субсидированной ипотекой. Теперь можно взять на приобретение жилья по льготной ставке до 30 млн рублей в четырех регионах и 15 млн рублей в других субъектах страны. Об этом сказал вице-премьер Марат Хуснуллин.