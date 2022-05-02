В России упростили получение ипотеки

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У покупателей недвижимости расширятся возможности Фото:

Правительство РФ разрешило сочетать льготный кредит на новостройки с рыночной или другой субсидированной ипотекой. Об этом рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

По словам вице-премьера, в России увеличили сумму кредита, которую можно взять на приобретение жилья по льготной ставке до 30 млн рублей в четырех регионах и 15 млн рублей в других субъектах страны. «Подчеркну, что льготная ставка остается на уровне 12 и 6 млн (для разных регионов — ред.), но теперь ее можно сочетать с другой субсидированной или рыночной ставкой. То есть, если раньше в кредит можно было взять только 12 (или 6 — ред.) млн, а остальное вносить с помощью первоначального взноса, то теперь возможности покупателей расширяются», — сказал Хуснуллин в интервью ТАСС.

В России с 1 мая понизили ставку по льготной ипотеке с 12 до 9%, программу продлили до конца года, сообщает Vse42.ru. Ограничения по кредиту в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области составляют до 12 млн рублей, в других регионах — до 6 млн рублей. Раньше, если заемщик не укладывался в эти суммы, то ему нужно было оформить кредит на рыночных условиях. Теперь лимиты увеличили при сочетании программы с рыночной или другой субсидированной ипотекой. В конце марта правительство РФ увеличило ставку по льготной ипотеке с 7 до12%.

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Правительство РФ разрешило сочетать льготный кредит на новостройки с рыночной или другой субсидированной ипотекой. Об этом рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. По словам вице-премьера, в России увеличили сумму кредита, которую можно взять на приобретение жилья по льготной ставке до 30 млн рублей в четырех регионах и 15 млн рублей в других субъектах страны. «Подчеркну, что льготная ставка остается на уровне 12 и 6 млн (для разных регионов — ред.), но теперь ее можно сочетать с другой субсидированной или рыночной ставкой. То есть, если раньше в кредит можно было взять только 12 (или 6 — ред.) млн, а остальное вносить с помощью первоначального взноса, то теперь возможности покупателей расширяются», — сказал Хуснуллин в интервью ТАСС. В России с 1 мая понизили ставку по льготной ипотеке с 12 до 9%, программу продлили до конца года, сообщает Vse42.ru. Ограничения по кредиту в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области составляют до 12 млн рублей, в других регионах — до 6 млн рублей. Раньше, если заемщик не укладывался в эти суммы, то ему нужно было оформить кредит на рыночных условиях. Теперь лимиты увеличили при сочетании программы с рыночной или другой субсидированной ипотекой. В конце марта правительство РФ увеличило ставку по льготной ипотеке с 7 до12%.
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