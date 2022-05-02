В России упростили получение ипотеки

02 мая 2022 в 16:07 Размер текста - 17 +

У покупателей недвижимости расширятся возможности Фото: Анна Майорова © URA.RU Правительство РФ разрешило сочетать льготный кредит на новостройки с рыночной или другой субсидированной ипотекой. Об этом рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. По словам вице-премьера, в России увеличили сумму кредита, которую можно взять на приобретение жилья по льготной ставке до 30 млн рублей в четырех регионах и 15 млн рублей в других субъектах страны. «Подчеркну, что льготная ставка остается на уровне 12 и 6 млн (для разных регионов — ред.), но теперь ее можно сочетать с другой субсидированной или рыночной ставкой. То есть, если раньше в кредит можно было взять только 12 (или 6 — ред.) млн, а остальное вносить с помощью первоначального взноса, то теперь возможности покупателей расширяются», — сказал Хуснуллин в интервью ТАСС. В России с 1 мая понизили ставку по льготной ипотеке с 12 до 9%, программу продлили до конца года, сообщает Vse42.ru. Ограничения по кредиту в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области составляют до 12 млн рублей, в других регионах — до 6 млн рублей. Раньше, если заемщик не укладывался в эти суммы, то ему нужно было оформить кредит на рыночных условиях. Теперь лимиты увеличили при сочетании программы с рыночной или другой субсидированной ипотекой. В конце марта правительство РФ увеличило ставку по льготной ипотеке с 7 до12%. Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Правительство РФ разрешило сочетать льготный кредит на новостройки с рыночной или другой субсидированной ипотекой. Об этом рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. По словам вице-премьера, в России увеличили сумму кредита, которую можно взять на приобретение жилья по льготной ставке до 30 млн рублей в четырех регионах и 15 млн рублей в других субъектах страны. «Подчеркну, что льготная ставка остается на уровне 12 и 6 млн (для разных регионов — ред.), но теперь ее можно сочетать с другой субсидированной или рыночной ставкой. То есть, если раньше в кредит можно было взять только 12 (или 6 — ред.) млн, а остальное вносить с помощью первоначального взноса, то теперь возможности покупателей расширяются», — сказал Хуснуллин в интервью ТАСС. В России с 1 мая понизили ставку по льготной ипотеке с 12 до 9%, программу продлили до конца года, сообщает Vse42.ru. Ограничения по кредиту в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области составляют до 12 млн рублей, в других регионах — до 6 млн рублей. Раньше, если заемщик не укладывался в эти суммы, то ему нужно было оформить кредит на рыночных условиях. Теперь лимиты увеличили при сочетании программы с рыночной или другой субсидированной ипотекой. В конце марта правительство РФ увеличило ставку по льготной ипотеке с 7 до12%.