Источник: ФСБ вербует свердловских мэров в Донбасс. Они возглавят города ДНР

14 мая 2022 в 16:50 Размер текста - 17 +

URA.RU известно как минимум о двух чиновниках, которые покинули Свердловскую область Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Сразу несколько чиновников из Свердловской области отправились в Донбасс, чтобы возглавить временные администрации. Как сообщают источники URA.RU, в командировке уже находятся мэр Арамили Виталий Никитенко и вице-мэр Заречного, бывший начальник местной полиции Рафаил Мингалимов. В ближайшее время в Донбасс могут отправиться еще до четырех чиновников. «Наших чиновников действительно командируют в Донбасс. Занимается вербовкой ФСБ. Областная власть — резиденция губернатора и правительство — от этого отодвинуты. Почему выбрали именно тех, кого выбрали, загадка. Возможно, на Никитенко и Мингалимова у ФСБ был прямой выход, и оба успешно прошли проверку. А вот мэр Алапаевска Сайгид Билалов тоже должен был ехать, но, по слухам, проверку ФСБ не прошел», — сообщил источник в правительстве региона. На Донбассе Никитенко, Мингалимов и, возможно, другие чиновники будут работать во временных администрациях «освобожденных от нацистов» городов. По одной из версий, мэр Арамили возглавит город с населением 450 тысяч человек. По другой версии, это будет луганский Свердловск. Еще один источник говорит, что Никитенко и Мингалимов скорее займут посты уровня заместителей глав или чуть ниже. Примечательно, что командируют не только чиновников. Уезжают люди из руководства нескольких газовых, ресурсных, инженерных предприятий. Они тоже будут помогать восстанавливать инфраструктуру пострадавших во время военных действий украинских городов. Корреспондент URA.RU не смог дозвониться до Виталия Никитенко — телефон абонента выключен. В приемной администрации Арамили на звонок не ответили. Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля. За это время под контроль формирований народных милиций Луганской и Донецкой народных республик перешли сотни населенных пунктов, ранее находившихся в зоне действий украинской армии и нацбатов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» , будьте в курсе всех важных событий.

Сразу несколько чиновников из Свердловской области отправились в Донбасс, чтобы возглавить временные администрации. Как сообщают источники URA.RU, в командировке уже находятся мэр Арамили Виталий Никитенко и вице-мэр Заречного, бывший начальник местной полиции Рафаил Мингалимов. В ближайшее время в Донбасс могут отправиться еще до четырех чиновников. «Наших чиновников действительно командируют в Донбасс. Занимается вербовкой ФСБ. Областная власть — резиденция губернатора и правительство — от этого отодвинуты. Почему выбрали именно тех, кого выбрали, загадка. Возможно, на Никитенко и Мингалимова у ФСБ был прямой выход, и оба успешно прошли проверку. А вот мэр Алапаевска Сайгид Билалов тоже должен был ехать, но, по слухам, проверку ФСБ не прошел», — сообщил источник в правительстве региона. На Донбассе Никитенко, Мингалимов и, возможно, другие чиновники будут работать во временных администрациях «освобожденных от нацистов» городов. По одной из версий, мэр Арамили возглавит город с населением 450 тысяч человек. По другой версии, это будет луганский Свердловск. Еще один источник говорит, что Никитенко и Мингалимов скорее займут посты уровня заместителей глав или чуть ниже. Примечательно, что командируют не только чиновников. Уезжают люди из руководства нескольких газовых, ресурсных, инженерных предприятий. Они тоже будут помогать восстанавливать инфраструктуру пострадавших во время военных действий украинских городов. Корреспондент URA.RU не смог дозвониться до Виталия Никитенко — телефон абонента выключен. В приемной администрации Арамили на звонок не ответили. Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля. За это время под контроль формирований народных милиций Луганской и Донецкой народных республик перешли сотни населенных пунктов, ранее находившихся в зоне действий украинской армии и нацбатов.