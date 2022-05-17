На встрече мэр Луганска сравнил столицу ЛНР и Нижний Тагил (вид города на фото), заявив, что города имеют одинаковую инфраструктуру Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Мэр Нижнего Тагила (Свердловская область) Владислав Пинаев и мэр Луганска (Луганская Народная Республика) Манолис Пилалов договорились о двустороннем сотрудничестве городов. Об этом сообщает Луганский информационный центр (ЛИЦ).

«Подписание соглашения об установлении партнерских отношений между Луганском и Нижним Тагилом состоялось 17 мая в администрации столицы Луганской Народной Республики», — говорится в сообщении ЛИЦ. На встрече мэр Луганска Пилалов сравнил столицу ЛНР и Нижний Тагил, заявив, что города имеют одинаковую инфраструктуру.

В начале марта город Хеб (Чехия) официально разорвал побратимские отношения с Нижним Тагилом из-за спецоперации РФ на Украине. Соответствующее письмо в администрацию свердловского города направил чешский градоначальник Антонин Яловец.

Ранее сообщалось, что мэр Владислав Пинаев выехал на Донбасс. Кроме того, источники URA.RU рассказывали, что несколько свердловских чиновников отправились работать в Донбасс, однако Пинаев эту версию отверг. По неофициальным данным, в такую командировку уже отправились мэр Арамили Виталий Никитенко и вице-мэр Заречного Рафаил Мингалимов. Планируется, что оба они на некоторое время будут устроены во временные администрации городов ДНР или ЛНР.

Фото: Луганский информационный центр