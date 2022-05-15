Мэр Нижнего Тагила отправился в Донбасс

16 мая 2022 в 12:43 Размер текста - 17 +

Владислав Пинаев договорится о побратимских отношениях с Луганском Фото: Анна Майорова © URA.RU Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев выехал на территорию Луганской народной республики. Там градоначальник заключит договор о побратимских отношениях с Луганском. Об этом URA.RU сообщил источник в свердловской власти, информацию подтвердил сам Пинаев. «Да, сейчас еду в Луганск, проезжаю Тульскую область. Подпишем с главой Луганска соглашение о городах-побратимах», — рассказал агентству Пинаев. Версию, что он может быть трудоустроен в одну из временных администраций на территории Донбасса, глава Нижнего Тагила категорически отверг. О том, что несколько свердловских чиновников отправились работать в Донбасс, ранее сообщали источники URA.RU. По неофициальным данным, в такую командировку уже отправились мэр Арамили Виталий Никитенко и вице-мэр Заречного Рафаил Мингалимов. Планируется, что оба они на несколько недель будут устроены во временные администрации городов ДНР или ЛНР. В начале марта чешский город Хеб разорвал побратимские отношения с Нижним Тагилом. Мэр Пинаев заверял, что власти в ближайшее время установят новые связи с несколькими городами. Уже через несколько дней побратимом Нижнего Тагила стал белорусский Бобруйск. Подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» , будьте в курсе всех важных событий.

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев выехал на территорию Луганской народной республики. Там градоначальник заключит договор о побратимских отношениях с Луганском. Об этом URA.RU сообщил источник в свердловской власти, информацию подтвердил сам Пинаев. «Да, сейчас еду в Луганск, проезжаю Тульскую область. Подпишем с главой Луганска соглашение о городах-побратимах», — рассказал агентству Пинаев. Версию, что он может быть трудоустроен в одну из временных администраций на территории Донбасса, глава Нижнего Тагила категорически отверг. О том, что несколько свердловских чиновников отправились работать в Донбасс, ранее сообщали источники URA.RU. По неофициальным данным, в такую командировку уже отправились мэр Арамили Виталий Никитенко и вице-мэр Заречного Рафаил Мингалимов. Планируется, что оба они на несколько недель будут устроены во временные администрации городов ДНР или ЛНР. В начале марта чешский город Хеб разорвал побратимские отношения с Нижним Тагилом. Мэр Пинаев заверял, что власти в ближайшее время установят новые связи с несколькими городами. Уже через несколько дней побратимом Нижнего Тагила стал белорусский Бобруйск.