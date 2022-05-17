В Минэкономразвития спрогнозировали год окончания санкций

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Санкции грозят России минимум до 2025 года Фото:
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Согласно прогнозу Минэкономразвития, антироссийские санкции сохранятся минимум до 2025 года. При этом не исключается их дальнейшее ужесточение. Об этом заявил представитель министерства.

«Базовый прогноз Минэкономразвития предусматривает сохранение санкций до 2025 года. Не исключается их ужесточение», — приводит слова представителя Минэкономразвития ТАСС.

Западные страны ввели в отношении России масштабные санкции после начала спецоперации на Украине 24 февраля. Санкции при этом имеют и обратный негативный эффект для стран, которые их вводят.

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Согласно прогнозу Минэкономразвития, антироссийские санкции сохранятся минимум до 2025 года. При этом не исключается их дальнейшее ужесточение. Об этом заявил представитель министерства. «Базовый прогноз Минэкономразвития предусматривает сохранение санкций до 2025 года. Не исключается их ужесточение», — приводит слова представителя Минэкономразвития ТАСС. Западные страны ввели в отношении России масштабные санкции после начала спецоперации на Украине 24 февраля. Санкции при этом имеют и обратный негативный эффект для стран, которые их вводят.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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