В ХМАО придут похолодание и дожди с грозой

19 мая 2022 в 12:15 Размер текста - 17 +

Синоптики предупреждают о похолодании и дождях в ХМАО Фото: Денис Моргунов © URA.RU В ХМАО после двадцатиградусного тепла придет похолодание до +8…+13 градусов днем, а ночью температура будет опускаться до +1 градуса. Вместе с этим, в регионе ожидаются дожди с грозой и ветер с порывами до 17 м/с. Соответствующий прогноз составили специалисты Гидрометцентра ХМАО. «В большинстве районов умеренный, местами сильный дождь. В отдельных районах гроза. Ветер — местами порывы 15-17 м/с. Температура ночью +6,+11 градусов, по северо-западу до +1 градуса, днем +12,+17 градусов. 21 мая облачно. В большинстве районов кратковременный дождь, гроза. Ветер местами порывы до 15 м/с. Температура ночью +2,+7 градусов, днем +8,+13 градусов», — сказано в прогнозе Гидрометцентра. Согласно прогнозам онлайн-сервисов Gismeteo и «Яндекс.Погода» в Ханты-Мансийске температура днем составит 8-10 градусов тепла. При этом ночью температура будет опускаться до +3 градусов. Ожидается пасмурная погода с дождем в воскресенье. Ветер с порывами до 14 м/с.

В Сургуте дневная температура в среднем составит 12-13 градусов выше нуля. Ожидается небольшой дождь в пятницу и субботу. Скорость ветра будет достигать 15 м/с.

В Нижневартовске до конца недели ожидаются небольшие дожди. Средняя температура днем составит 14-15 градусов тепла. Ветер с порывами до 16 м/с.

В ХМАО после двадцатиградусного тепла придет похолодание до +8…+13 градусов днем, а ночью температура будет опускаться до +1 градуса. Вместе с этим, в регионе ожидаются дожди с грозой и ветер с порывами до 17 м/с. Соответствующий прогноз составили специалисты Гидрометцентра ХМАО. «В большинстве районов умеренный, местами сильный дождь. В отдельных районах гроза. Ветер — местами порывы 15-17 м/с. Температура ночью +6,+11 градусов, по северо-западу до +1 градуса, днем +12,+17 градусов. 21 мая облачно. В большинстве районов кратковременный дождь, гроза. Ветер местами порывы до 15 м/с. Температура ночью +2,+7 градусов, днем +8,+13 градусов», — сказано в прогнозе Гидрометцентра.