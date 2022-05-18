Губернатор Вадим Шумков рассказал о своем пионерском прошлом в соцсети «ВКонтакте» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков вспомнил, что в школьное время был председателем совета пионерского отряда. Об этом он рассказал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Пионерии сегодня целый век! <…> Сам в свое время был председателем совета отряда. Так что с пониманием и ностальгией осмотрел выставку в честь 100-летия движения пионеров», — написал Шумков.

Он рассказал, что 19 мая в честь юбилея Дня пионерии встретился со школьниками. Губернатор отметил, что подростки одобрили идею властей внести дополнительные разделы в региональный стандарт образования в части патриотического воспитания. Шумков добавил, что каждый из современных школьников способен на многое, если будет знать историю семьи и малой родины.

Ранее Шумков рассказывал, что в детстве его боднула корова, и он чуть не потерял пятку. Эту историю опубликовали в его предвыборной брошюре.