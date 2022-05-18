Губернатор Курганской области Вадим Шумков вспомнил, что в школьное время был председателем совета пионерского отряда. Об этом он рассказал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
«Пионерии сегодня целый век! <…> Сам в свое время был председателем совета отряда. Так что с пониманием и ностальгией осмотрел выставку в честь 100-летия движения пионеров», — написал Шумков.
Он рассказал, что 19 мая в честь юбилея Дня пионерии встретился со школьниками. Губернатор отметил, что подростки одобрили идею властей внести дополнительные разделы в региональный стандарт образования в части патриотического воспитания. Шумков добавил, что каждый из современных школьников способен на многое, если будет знать историю семьи и малой родины.
Ранее Шумков рассказывал, что в детстве его боднула корова, и он чуть не потерял пятку. Эту историю опубликовали в его предвыборной брошюре.
Губернатор Вадим Шумков встретился со школьниками в честь Дня пионерии
Фото: страница Вадима Шумкова в соцсети «ВКонтакте»
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Губернатор Курганской области Вадим Шумков вспомнил, что в школьное время был председателем совета пионерского отряда. Об этом он рассказал на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Пионерии сегодня целый век! <…> Сам в свое время был председателем совета отряда. Так что с пониманием и ностальгией осмотрел выставку в честь 100-летия движения пионеров», — написал Шумков. Он рассказал, что 19 мая в честь юбилея Дня пионерии встретился со школьниками. Губернатор отметил, что подростки одобрили идею властей внести дополнительные разделы в региональный стандарт образования в части патриотического воспитания. Шумков добавил, что каждый из современных школьников способен на многое, если будет знать историю семьи и малой родины. Ранее Шумков рассказывал, что в детстве его боднула корова, и он чуть не потерял пятку. Эту историю опубликовали в его предвыборной брошюре.