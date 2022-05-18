18 мая 2022

Губернатор Шумков вспомнил пионерское прошлое. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Акция «Защитим память героев» в честь 23 февраля. Курган, шумков вадим
Губернатор Вадим Шумков рассказал о своем пионерском прошлом в соцсети «ВКонтакте» Фото:

Губернатор Курганской области Вадим Шумков вспомнил, что в школьное время был председателем совета пионерского отряда. Об этом он рассказал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Пионерии сегодня целый век! <…> Сам в свое время был председателем совета отряда. Так что с пониманием и ностальгией осмотрел выставку в честь 100-летия движения пионеров», — написал Шумков.

Он рассказал, что 19 мая в честь юбилея Дня пионерии встретился со школьниками. Губернатор отметил, что подростки одобрили идею властей внести дополнительные разделы в региональный стандарт образования в части патриотического воспитания. Шумков добавил, что каждый из современных школьников способен на многое, если будет знать историю семьи и малой родины.

Ранее Шумков рассказывал, что в детстве его боднула корова, и он чуть не потерял пятку. Эту историю опубликовали в его предвыборной брошюре.

Губернатор Вадим Шумков встретился со школьниками в честь Дня пионерии
Фото:
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Губернатор Курганской области Вадим Шумков вспомнил, что в школьное время был председателем совета пионерского отряда. Об этом он рассказал на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Пионерии сегодня целый век! <…> Сам в свое время был председателем совета отряда. Так что с пониманием и ностальгией осмотрел выставку в честь 100-летия движения пионеров», — написал Шумков. Он рассказал, что 19 мая в честь юбилея Дня пионерии встретился со школьниками. Губернатор отметил, что подростки одобрили идею властей внести дополнительные разделы в региональный стандарт образования в части патриотического воспитания. Шумков добавил, что каждый из современных школьников способен на многое, если будет знать историю семьи и малой родины. Ранее Шумков рассказывал, что в детстве его боднула корова, и он чуть не потерял пятку. Эту историю опубликовали в его предвыборной брошюре.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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