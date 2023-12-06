Чем известен экс-депутат Рады Кива, найденный мертвым в Подмосковье

Тело экс-депутата Рады Ильи Кивы найдено в Подмосковье

06 декабря 2023 в 21:44 Размер текста - 17 +

Илья Кива погиб в Подмосковье, сообщает ряд СМИ Фото: Serg Glovny/ZUMA Wire/ТАСС В Подмосковье нашли тело бывшего депутата Рады Украины Ильи Кивы с раной головы. Отмечается, что труп нашли на территории гостиничного комплекса Одинцовского района в Московской области. По одной из версий бывшего политика застрелили, предварительно избив. Ряд украинских СМИ сообщили, что убийство было организовано Службой безопасности Украины (СБУ). Сам Киева неоднократно выступал против киевского правительства. URA.RU рассказывает, кто такой Илья Кива и чем он известен. Биография Ильи Кивы Илья Кива родился в 1976 году в Полтаве. Он погиб в возрасте 46 лет. Образование он получил в геологоразведочном техникуме, потом закончил пединститут, а еще позже — юридический институт. В период с 2008 года он работал инженером на государственном предприятии «Донецкой железной дороге». Далее дослужился до начальника на этом же месте. В 2009 году окончил Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого по специальности «правоведение». В 2010—2011 годах работал заместителем начальника отдела ремонта и строительства большой кольцевой дороги Службы автомобильных дорог в Киевской области Государственной службы автомобильных дорог Украины. В 2011 году занимал должность заместителя начальника Управления по делам защиты прав потребителей в Полтавской области. В этом же году был арестован за взятку. Ему запретили занимать государственные должности на год, а также назначили штраф. Кива тогда предоставил суду справку о том, что лежал в Полтавской психиатрической больнице с травмой головы. Фото: Ирина Яковлева/ТАСС Участие в майдане 2014 года Илья Кива был участником Майдана. С 2014 года воевал на Донбассе в качестве сотрудника милиции Украины, был одним из основателей базы «Миротворец». В полиции дослужился до подполковника. Так как он принимал участие в зоне «Антитеррористической операции» (украинское название, так называемой, «войны на Донбассе» с 2014 года — прим. URA.RU), он в 2015 году возглавил в Полтаве «Союз ветеранов АТО». Также взаимодействовал с лидерами «Правого сектора» (запрещенная в России экстремистская организация). Политическая деятельность В 2018 году он был выбран кандидатом в президенты Украины от Социалистической партии. Они были назначены на следующий год. В первом туре он набрал 0,03% голосов. В 2019 году он стал депутатом Верховной Рады от партии 29 августа 2019 года на первом торжественном заседании Верховной рады Украины 9 созыва принял присягу народного депутата от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». Спустя несколько месяцев с начала российской спецоперации на Украине, украинский суд запретил деятельности партии, в которой состоял Илья Кива. Сам он покинул страну еще в январе 2022 года. Сначала он уехал в Испанию, затем перебрался в Москву. Также экс-депутат открыто раскритиковал президента страны Владимира Зеленского. Приговорили к 14 годам заочно Генпрокуратура Украины обвинила Илью Киву в государственной измене. Суд Львова заочно приговорил парламентария к 14 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Илья Кива был внесен во все возможные санкционные списки. Фото: Ирина Яковлева/ТАСС Скандалы, связанные с Кивой Илья Кива попадал во множество скандалов на Украине. Его обвиняли в содействии контрабанды на территории Донбасса, поджоге украинского канала «Интер». В апреле было снято видео, как Кива ходил с пистолетом по вагону поезда. В 2019 году депутат Рады был замечен в переписке с моделью во время заседания парламента. Очевидцы говорили, что он тогда держал руку в районе ширинки. Это только часть скандалов, связанные с Ильей Кивой. День гибели Последний пост Илья Кива опубликовал в день смерти в своем telegram-канале около 10 утра. Он выступил с критикой Зеленского и заявил, что тому нужно покончить с собой. «Закономерный конец ублюдка, утопившего народ», — написал Кива. Спустя несколько часов после публикации, тело Кивы было найдено в Подмосковье. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Подмосковье нашли тело бывшего депутата Рады Украины Ильи Кивы с раной головы. Отмечается, что труп нашли на территории гостиничного комплекса Одинцовского района в Московской области. По одной из версий бывшего политика застрелили, предварительно избив. Ряд украинских СМИ сообщили, что убийство было организовано Службой безопасности Украины (СБУ). Сам Киева неоднократно выступал против киевского правительства. URA.RU рассказывает, кто такой Илья Кива и чем он известен. Илья Кива родился в 1976 году в Полтаве. Он погиб в возрасте 46 лет. Образование он получил в геологоразведочном техникуме, потом закончил пединститут, а еще позже — юридический институт. В период с 2008 года он работал инженером на государственном предприятии «Донецкой железной дороге». Далее дослужился до начальника на этом же месте. В 2009 году окончил Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого по специальности «правоведение». В 2010—2011 годах работал заместителем начальника отдела ремонта и строительства большой кольцевой дороги Службы автомобильных дорог в Киевской области Государственной службы автомобильных дорог Украины. В 2011 году занимал должность заместителя начальника Управления по делам защиты прав потребителей в Полтавской области. В этом же году был арестован за взятку. Ему запретили занимать государственные должности на год, а также назначили штраф. Кива тогда предоставил суду справку о том, что лежал в Полтавской психиатрической больнице с травмой головы. Илья Кива был участником Майдана. С 2014 года воевал на Донбассе в качестве сотрудника милиции Украины, был одним из основателей базы «Миротворец». В полиции дослужился до подполковника. Так как он принимал участие в зоне «Антитеррористической операции» (украинское название, так называемой, «войны на Донбассе» с 2014 года — прим. URA.RU), он в 2015 году возглавил в Полтаве «Союз ветеранов АТО». Также взаимодействовал с лидерами «Правого сектора» (запрещенная в России экстремистская организация). В 2018 году он был выбран кандидатом в президенты Украины от Социалистической партии. Они были назначены на следующий год. В первом туре он набрал 0,03% голосов. В 2019 году он стал депутатом Верховной Рады от партии 29 августа 2019 года на первом торжественном заседании Верховной рады Украины 9 созыва принял присягу народного депутата от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». Спустя несколько месяцев с начала российской спецоперации на Украине, украинский суд запретил деятельности партии, в которой состоял Илья Кива. Сам он покинул страну еще в январе 2022 года. Сначала он уехал в Испанию, затем перебрался в Москву. Также экс-депутат открыто раскритиковал президента страны Владимира Зеленского. Генпрокуратура Украины обвинила Илью Киву в государственной измене. Суд Львова заочно приговорил парламентария к 14 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Илья Кива был внесен во все возможные санкционные списки. Илья Кива попадал во множество скандалов на Украине. Его обвиняли в содействии контрабанды на территории Донбасса, поджоге украинского канала «Интер». В апреле было снято видео, как Кива ходил с пистолетом по вагону поезда. В 2019 году депутат Рады был замечен в переписке с моделью во время заседания парламента. Очевидцы говорили, что он тогда держал руку в районе ширинки. Это только часть скандалов, связанные с Ильей Кивой. Последний пост Илья Кива опубликовал в день смерти в своем telegram-канале около 10 утра. Он выступил с критикой Зеленского и заявил, что тому нужно покончить с собой. «Закономерный конец ублюдка, утопившего народ», — написал Кива. Спустя несколько часов после публикации, тело Кивы было найдено в Подмосковье.