Россиянам стала доступна выездная регистрация биометрии

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В России стала доступна выездная регистрация биометрии
В России стала доступна выездная регистрация биометрии Фото:

Россияне получили возможность пройти выездную регистрацию подтвержденной биометрии. Об этом сообщил генеральный директор Центра биометрических технологий (ЦБТ) Владислав Поволоцкий.

«Выездная регистрация подтвержденной биометрии стала доступна россиянам — такой способ является альтернативой посещению отделению банков», — рассказал Поволоцкий. Генеральный директор ЦБТ отметил, что эта важная функция не привязана к отделениям банков.

После оформления заявки на сайте ЦБТ к пользователю выезжает сотрудник банка. Он проверяет паспорт и СНИЛС, а затем осуществляет процедуру сбора биометрических данных — фотографирует клиента и записывает образец голоса. Все данные передаются в Единую биометрическую систему, оператором которой выступает Центр биометрических технологий.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября 2025 года в России официально разрешено использовать биометрические данные при покупке билетов и посадке на поезда дальнего следования. Эта технология проходит испытания на отдельных маршрутах, и ее дальнейшее применение будет зависеть от результатов тестирования.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Россияне получили возможность пройти выездную регистрацию подтвержденной биометрии. Об этом сообщил генеральный директор Центра биометрических технологий (ЦБТ) Владислав Поволоцкий. «Выездная регистрация подтвержденной биометрии стала доступна россиянам — такой способ является альтернативой посещению отделению банков», — рассказал Поволоцкий. Генеральный директор ЦБТ отметил, что эта важная функция не привязана к отделениям банков. После оформления заявки на сайте ЦБТ к пользователю выезжает сотрудник банка. Он проверяет паспорт и СНИЛС, а затем осуществляет процедуру сбора биометрических данных — фотографирует клиента и записывает образец голоса. Все данные передаются в Единую биометрическую систему, оператором которой выступает Центр биометрических технологий. Ранее сообщалось, что с 1 сентября 2025 года в России официально разрешено использовать биометрические данные при покупке билетов и посадке на поезда дальнего следования. Эта технология проходит испытания на отдельных маршрутах, и ее дальнейшее применение будет зависеть от результатов тестирования.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...