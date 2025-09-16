Россиянам стала доступна выездная регистрация биометрии

Россияне получили возможность пройти выездную регистрацию подтвержденной биометрии. Об этом сообщил генеральный директор Центра биометрических технологий (ЦБТ) Владислав Поволоцкий.
«Выездная регистрация подтвержденной биометрии стала доступна россиянам — такой способ является альтернативой посещению отделению банков», — рассказал Поволоцкий. Генеральный директор ЦБТ отметил, что эта важная функция не привязана к отделениям банков.
После оформления заявки на сайте ЦБТ к пользователю выезжает сотрудник банка. Он проверяет паспорт и СНИЛС, а затем осуществляет процедуру сбора биометрических данных — фотографирует клиента и записывает образец голоса. Все данные передаются в Единую биометрическую систему, оператором которой выступает Центр биометрических технологий.
Ранее сообщалось, что с 1 сентября 2025 года в России официально разрешено использовать биометрические данные при покупке билетов и посадке на поезда дальнего следования. Эта технология проходит испытания на отдельных маршрутах, и ее дальнейшее применение будет зависеть от результатов тестирования.
