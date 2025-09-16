Новые дети, старые шутки и миллиардные счета за любовь: артисту Евгению Петросяну — 80 лет

Во вторник, 16 сентября 2025 года, народному артисту России Евгению Петросяну исполняется 80 лет. Его карьера — это история советской и российской эстрады, а личная жизнь напоминает остросюжетный роман с миллиардным имуществом, громкими разводами и поздним отцовством. Подробнее в материале URA.RU.
От Баку до вершины эстрады: ранние годы Евгения Петросяна
Евгений Ваганович Петросян (при рождении — Петросянц) родился 16 сентября 1945 года в Баку в смешанной армяно-еврейской семье. Его отец, Ваган Межлумович Петросянц, был преподавателем математики, а мать, Белла Григорьевна, — инженером-химиком, посвятившей себя дому. С детства будущий юморист участвовал в самодеятельности, выступая в бакинских клубах и домах культуры, где его партнером по сцене был сам Муслим Магомаев.
В 1961 году, окончив школу, Петросян переехал в Москву с мечтой стать актером. Он поступил во Всероссийскую творческую мастерскую эстрадного искусства, где его наставниками стали Рина Зеленая и Алексей Алексеев. Уже в 17 лет, в 1962 году, он вышел на профессиональную сцену, начав карьеру конферансье.
Путь Петросяна к званию Народного артиста
Карьера Петросяна стремительно набирала обороты. С 1964 по 1969 год он работал конферансье в оркестре Леонида Утесова, а затем два десятилетия служил в Москонцерте. В 1970 году он стал лауреатом IV Всесоюзного конкурса артистов эстрады.
Переломным моментом стал 1973 год, когда он вместе с Львом Шимеловым и Альбертом Писаренковым создал программу «Трое вышли на эстраду». В 1979 году Петросян основал собственный Театр эстрадных миниатюр, который стал его творческой лабораторией. Именно здесь были поставлены знаковые спектакли, определившие его стиль: «Доброе слово и кошке приятно» (1980), «Как поживаете?» (1986), «Инвентаризация-89» (1988) и многие другие.
В 1985 году он получил звание Заслуженного артиста РСФСР, а в 1991 году — Народного артиста РСФСР. В 1995 году указом президента России Петросян был награжден орденом Почета за заслуги в области искусства и культуры.
Евгений Петросян: телевизионный король юмора
Евгений Петросян стал настоящим телевизионным мэтром. Его карьера на ТВ началась в 1964 году с ведения «Голубого огонька» в прямом эфире. Он был одним из создателей и ведущих таких программ, как «Вечера юмора», «Артлото» и «Утренняя почта».
Но настоящую народную любовь ему принесли авторские проекты. С 1987 по 2000 год он был лицом передачи «Аншлаг». В 1994 году на экраны вышла «Смехопанорама», которая стала его визитной карточкой и выходила почти 25 лет, до 2019 года. Не менее значимым проектом стал театр «Кривое зеркало» (2003-2013), где он выступал как режиссер-постановщик и исполнитель. С 2014 года зрители знакомы с «Петросян-шоу».
Несмотря на бешеную популярность, юмор Петросяна часто критиковали за «низкопробность и пошлость», называя его «королем ремейков и рассказчиком старых анекдотов». Над ним иронизировали новые поколения юмористов из КВН и Comedy Club, а его имя стало интернет-мемом и нарицательным для «несмешного юмора» — появились глаголы «петросянить» и существительное «петросянщина».
Личная жизнь Евгения Петросяна: пять браков и семейные драмы
Личная жизнь артиста всегда была на виду и не менее насыщенна, чем творческая. Петросян был женат пять раз.
Его первой супругой стала балерина Белла Кригер, от которой у него родилась дочь Викторина (1968 г.р.). Брак распался, а Белла трагически погибла в автокатастрофе, когда дочь была еще маленькой.
Второй женой на полтора года стала Анна Козловская, дочь оперного певца Ивана Козловского. Третий брак с искусствоведом из Ленинграда Людмилой также оказался недолгим.
Самым продолжительным и известным стал четвертый брак с юмористкой Еленой Степаненко. Они прожили вместе 33 года (с 1985 по 2018 год), но их союз распался громко и скандально. Инициатором развода выступила Степаненко. Последовал четырехлетний судебный процесс по разделу имущества, которое оценивалось в 1,5 млрд рублей. Супруги делили квартиры в Москве, коллекцию живописи (включая работы Айвазовского) и антиквариат. В итоге суд постановил разделить все поровну.
Уже в 2019 году Петросян женился в пятый раз на своей помощнице и концертном директоре Татьяне Брухуновой, которая младше его на 43 года. Это вызвало новую волну критики и сплетен. В марте 2020 года у пары родился сын Ваган, названный в честь отца артиста, а в октябре 2023 года — дочь Матильда.
Главной семейной драмой стал затяжной конфликт с дочерью Викториной от первого брака. Она встала на сторону Елены Степаненко и прекратила общение с отцом. В 2025 году Петросян через суд выписал ее из одной из московских квартир, что вызвало очередной общественный резонанс и волну осуждения в его адрес.
Общественная позиция Петросяна и его проекты
Петросян всегда открыто заявлял о своих взглядах. В 2018 году он был доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах. В 2022 году артист поддержал проведение СВО, гастролировал по госпиталям и выступал с концертами для военнослужащих. За эту позицию он попал под санкции Украины, а Латвия запретила ему въезд в страну.
Главные проекты Евгения Петросяна:
- «Аншлаг» (1987—2000)
- «Смехопанорама» (1994—2019)
- «Кривое зеркало» (2003—2013)
- «Петросян-шоу» (2014—2023)
- «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» (с 2016)
