В ООН признали действия Израиля в Газе геноцидом

Комиссия ООН по расследованию событий на оккупированных палестинских территориях, включая Восточный Иерусалим, и в Израиле признала действия Израиля в секторе Газа геноцидом. Об этом сообщает Reuters.
«Комиссия ООН по расследованию пришла к выводу, что Израиль совершил геноцид в секторе Газа», — пишет Reuters. По итогам двухлетнего расследования событий, начавшихся 7 октября 2023 года, комиссия пришла к выводу, что израильские власти и силы безопасности совершили четыре из пяти актов геноцида, определенных Конвенцией ООН 1948 года о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. Речь идет о следующих действиях:
- Убийство представителей палестинского народа;
- Причинение серьезного физического или психологического вреда;
- Умышленное создание условий жизни, рассчитанных на полное или частичное уничтожение палестинцев;
- Введение мер, направленных на предотвращение рождаемости.
В докладе подчеркивается, что конкретные заявления израильских чиновников и представителей сил безопасности указывают на наличие умысла полностью или частично уничтожить палестинцев в секторе Газа как отдельную группу. Особое внимание в докладе уделено созданию условий, ведущих к голоду и ухудшению жизненного уровня в секторе Газа.
В докладе прямо указывается на причастность к подстрекательству к геноциду ведущих политиков Израиля, включая президента Ицхака Герцога, премьер-министра Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта. Израильские власти не предприняли никаких мер по наказанию своих представителей за подобные высказывания. Председатель комиссии Нави Пиллэй призвала мировое сообщество не оставаться в стороне. По ее словам, «когда появляются явные признаки и доказательства геноцида, отсутствие действий по его прекращению равносильно соучастию».
Международная комиссия ООН по Палестине была учреждена Советом ООН по правам человека в 2021 году. Изначально ее мандат заключался в расследовании предполагаемых нарушений международного гуманитарного права и прав человека, предшествовавших эскалации палестино-израильского конфликта в мае 2021 года. Позднее полномочия комиссии были расширены, чтобы изучить основные причины нестабильности в регионе и продолжительность конфликта.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.