Путин назначил уникальных людей главами Ростовской и Тамбовской областей: кто они такие

Президент России Владимир Путин 4 ноября назначил временно исполняющих обязанности губернаторов Тамбовской и Ростовской областей. Ими стали выпускник программы «Время героев» Евгений Первышов и бывший глава ОАК Юрий Слюсарь. Кто они такие и как стали руководителями регионов — в материале URA.RU.
Евгений Первышов
Юность
Евгений Первышов родился 4 мая 1976 года в Краснодаре. После школы работал на заводе имени Седина. Получил диплом инженера-теплоэнергетика. После освоил еще одну специальность — «Юриспруденция» в Северо-Кавказском филиале ГОУ ВПО Российская академия правосудия в Краснодаре.
Политическая карьера
Первышов начал свою политическую карьеру в 2012 году. За четыре года ему удалось вырасти с должности заместителя начальника городского управления муниципального контроля до главы администрации Краснодара. Этот пост он занимал около пяти лет.
19 сентября 2021 года покинул пост и стал депутатом Государственной думы Российской Федерации VIII созыва. Член комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.
Деятельность на СВО
В 2022 году Первышов подал заявление в военкомат для отправки добровольцем на спецоперацию на Украине. Он вошел в подразделение БАРС «Каскад», сформированное из депутатов-добровольцев, которое наравне с другими военными выполняло боевые задачи на фронте.
«Время героев»
После службы Первышов вернулся домой, где решил принять участие в программе «Время героев», появившейся весной 2024 года. Цель проекта — подготовка высококвалифицированных и компетентных управленцев из числа военнослужащих, которые будут работать в государственной и муниципальной власти, а также в госкомпаниях.
Назначение врио губернатора
4 ноября глава Тамбовской области Максим Егоров покинул свой пост. Он заявил, что «руководство страны ставит другие задачи на федеральном уровне». В этот же день Владимир Путин подписал указ о назначении Евгения Первышова временно исполняющим обязанности главы Тамбовской области.
«Я… однозначно возьмусь за это нелёгкое дело. Я понимаю, что столкнусь с определёнными трудностями, но все эти трудности я рассчитываю преодолеть именно с населением, с жителями Тамбовской области», — сказал Первышов президенту.
Юрий Слюсарь
Юность и образование
Слюсарь родился 20 июля 1974 года в Ростове-на-Дону. В 1996 году окончил юридический факультет Московского государственного университета (МГУ) им. М. В. Ломоносова, а в 2003 закончил аспирантуру Академии народного хозяйства при правительстве РФ.
После окончания учебы работал в коммерческих организациях. С 2003 года стал коммерческим директором ОАО «Роствертол», а с 2005 по 2007 года управлял комитетом вертолетных программ ОАО «Объединенная промышленная корпорация „Оборонпром“.
Политическая карьера
В 2009–2010 годах Слюсарь был помощником министра промышленности и торговли РФ Виктора Христенко, а после занял должность директора департамента авиационной промышленности Минпромторга России. С 2012 по 2015 год был заместителем министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова.
С 2015 года возглавил ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» в должности президента, а с 2019 года стал генеральным директором организации. Помимо этого, в 2020 году был назначен гендиректором ПАО «Компания „Сухой“.
Назначение
4 ноября губернатор Ростовской области Василий Голубев ушел с поста, который занимал 14 лет. Он заявил, что переходит на другую работу. Вечером 4 ноября Путин назначил Юрия Слюсаря врио главы Ростовской области.
Российский лидер заявил, что значимость региона для страны возросла многократно. Президент поручил новому губернатору погрузиться в вопросы жизнедеятельности региона и вычислить самое главное.
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