Индексацию пенсий в 2026 году разделят на два этапа: новые правила

С 2026 года в России будет введена двукратная индексация пенсий в год. Она будет проводиться в феврале — с учетом инфляции за предыдущий год, и в апреле — в зависимости от доходов Социального Фонда (СФР). Об этом сообщил руководитель СФР Сергей Чирков.
Кроме того, в Госдуме предложили перейти на ежеквартальную индексацию пенсий и ввести ежегодную дополнительную выплату для пенсионеров перед Новым годом. По словам депутатов, такая мера позволит пожилым людям порадовать себя и своих внуков в условиях сложной экономической ситуации. Подробнее, что ждет пенсионеров в следующем году — в материале URA.RU.
Как будет работать двухэтапная индексация пенсий в 2026 году
С 2026 года в России пенсия будет индексироваться дважды в год, заявил Чирков. Первый этап индексации пройдет 1 февраля — размер повышения будет определяться исходя из уровня инфляции за прошедший год. Второе повышение состоится 1 апреля и будет зависеть от доходов Социального фонда России, которые формируются за счет страховых взносов работодателей и напрямую зависят от средней заработной платы по стране.
О введении двухэтапной индексации ранее, в начале июля, упоминал премьер-министр Михаил Мишустин во время стратегической сессии, посвященной вопросам борьбы с бедностью и увеличения реальных доходов населения. «С 2026 года и их страховые пенсии, и тех, кто вышел на заслуженный отдых, станут дважды увеличиваться. С февраля — по уровню инфляции за прошедший год. И с апреля — с учетом роста доходов Социального фонда», — отметил он.
Что изменилось в расчете пенсий для работающих пенсионеров
В 2025 году в России вновь ввели индексацию страховых пенсий для работающих пенсионеров, которую не проводили с 2016 года. Теперь прибавка рассчитывается от полной суммы пенсии, включая все ранее пропущенные индексации, даже если пенсионер продолжает работать. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.
По его словам, такой подход увеличивает размер прибавки и частично компенсирует разницу между выплатами работающих и неработающих пенсионеров. «В 2025 году прибавка рассчитывается от полной суммы пенсии, включая все ранее пропущенные индексации, даже если пенсионер продолжает работать», — отметил Гаврилов. Индексация в 2025 году составила 9,5%, а средняя прибавка — 3 453,4 рубля. Несмотря на это, пенсии работающих граждан по-прежнему остаются ниже выплат неработающим пенсионерам.
Сколько в среднем получают пенсионеры в России: данные Соцфонда
По данным Соцфонда РФ на 1 июля 2025 года, средний размер пенсии в России составляет 23 456 рублей в месяц. Для работающих пенсионеров эта сумма составляет 21 115 рублей, а для неработающих — почти 24 тысячи рублей. Различие объясняется особенностями индексации: по действующему законодательству индексация пенсий распространяется только на неработающих пенсионеров, за исключением изменений, вступивших в силу в 2025 году.
С начала 2025 года пенсия увеличилась на 281 рубль. В целом, за последние два года темпы роста пенсий ускорились: страховые пенсии выросли на 9,5%, а социальные выплаты — на 14,75%.
Ежеквартальная индексация и «13-я пенсия»: какие изменения могут быть
Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил перейти на ежеквартальную индексацию пенсий и ввести ежегодную дополнительную выплату для пенсионеров перед Новым годом. «Наша партия предлагает проводить пересчет выплат ежеквартально, чтобы учесть реальный рост цен и тарифов за каждые три месяца», — заявил Миронов, слова которого приводит ТАСС.
По мнению депутата, такие меры позволят пожилым людям порадовать себя и своих внуков в условиях сложной экономической ситуации. Миронов уточнил, что соответствующая поправка будет повторно внесена в Госдуму в ходе осенней сессии. Инициатива направлена на смягчение влияния инфляции на доходы наиболее социально уязвимой категории граждан.
