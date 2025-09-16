Мирошник: за неделю от обстрелов ВСУ погибли семь мирных россиян

Мирошник заявил, что из-за атак ВСУ пострадали 115 мирных жителей
Мирошник заявил, что из-за атак ВСУ пострадали 115 мирных жителей
За последнюю неделю из-за обстрелов со стороны ВСУ погибли семь мирных жителей России, еще 108 получили ранения, в том числе четверо детей. Об этом сообщил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

«За минувшую неделю от обстрелов украинских нацистов пострадали 115 мирных жителей: ранены 108 человек, в том числе 4 несовершеннолетних, погибли семь человек», — приводят слова Мирошника РИА Новости. Он подчеркнул, что более 85% пострадавших стали жертвами атак дронов.

Наибольшее число жертв зафиксировано в ДНР и Белгородской области. По его словам, на эти регионы приходится около 60% всех пострадавших гражданских лиц за отчетный период. В докладе также отмечается, что активность украинских военных в отношении гражданских объектов сохраняется высокой.

Ранее Мирошник сообщал, что количество атак ВСУ по гражданской инфраструктуре достигло рекордного уровня в период проведения региональных выборов. Суточное число ударов по гражданским объектам превышает 530, что является самым высоким показателем с начала 2025 года. За последнюю неделю украинские формирования выпустили по гражданским целям на территории России не менее 3738 боеприпасов.

