Прокурор ЯНАО за год заработал вдвое меньше своего зама

Виктор Эпп заработал пять миллионов, а Владимир Мартынов почти в два раза больше Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Прокурор Ямала Виктор Эпп задекларировал за 2021 год доход почти вдвое меньше, чем его первый заместитель Владимир Мартынов. Об этом сообщается в документах силового ведомства.

«Эпп В.И. — прокурор Ямало-Ненецкого автономного округа. Декларированный годовой доход — 5 048 037,49 рублей. Мартынов В.И. — первый заместитель прокурора Ямало-Ненецкого автономного округа. Декларированный годовой доход — 9 181 506,26 рублей», — говорится в декларации.

Владимир Мартынов увеличил доход почти на три миллиона по сравнению с 2020 годом, когда он получил 5 822 475 рублей. Связано это с тем, что он продал квартиру, площадью 106 квадратных метров. В собственности он имеет квартиры на 36 и 125 квадратных метров, а также автомобиль Infiniti FX37.

До переезда на Ямал в 2020 году доход Виктора Эппа составлял 2 844 491 рублей. В собственности он имеет квартиру на 78 квадратных метров и нежилое помещение. После переезда в Салехард прокурор приобрел квартиру, площадью 109 квадратных метров.

Ранее URA.RU сообщало, что в апреле 2021 года новым прокурором ЯНАО назначили Виктора Эппа. До этого Эпп занимал пост заместителя прокурора Рязанской области.