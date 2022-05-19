Пожар в общежитии УралГУФК уничтожил дорогой спортинвентарь студентов. Стоимость сгоревших коньков, по словам конькобежца Семена Мухина, составила около 200 тысяч рублей.
«У ребят, действующих спортсменов по конькобежному спорту, сгорело все: личные вещи, техника, дорогостоящая экипировка и коньки. Сами ребята не пострадали, но остались полностью без средств существования», — написала на своей странице во «ВКонтакте» председатель спортклуба УралГУФК Анна Севостьянова и предложила сбор средств.
Семен Мухин представляет Челябинскую область на всероссийских стартах, но теперь ему не на чем тренироваться и выступать. По его словам, лезвия для коньков сейчас стоят в районе 150 тысяч, ботинки по слепку — еще 30-40 тысяч.
Как сообщил изданию 74.ru Семен Мухин, у него сгорели коньки, четыре комбинезона, два соревновательных и два тренировочных, два комплекта костюмов с логотипами Челябинской области. Огонь также уничтожил почти все личные вещи спортсмена, ноутбук и бытовую технику.
Пожар в общежитии коридорного типа УралГУФК произошел 17 мая. Самостоятельно до приезда МЧС из здания по улице Труда, 168 эвакуировались около 50 человек. Двоих жильцов вытаскивали по пожарной лестнице.
Семен Мухин представляет Челябинскую область на всероссийских стартах, но теперь ему не на чем тренироваться и выступать
Фото: Анна Севостьянова во «ВКонтакте»
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Пожар в общежитии УралГУФК уничтожил дорогой спортинвентарь студентов. Стоимость сгоревших коньков, по словам конькобежца Семена Мухина, составила около 200 тысяч рублей. «У ребят, действующих спортсменов по конькобежному спорту, сгорело все: личные вещи, техника, дорогостоящая экипировка и коньки. Сами ребята не пострадали, но остались полностью без средств существования», — написала на своей странице во «ВКонтакте» председатель спортклуба УралГУФК Анна Севостьянова и предложила сбор средств. Семен Мухин представляет Челябинскую область на всероссийских стартах, но теперь ему не на чем тренироваться и выступать. По его словам, лезвия для коньков сейчас стоят в районе 150 тысяч, ботинки по слепку — еще 30-40 тысяч. Как сообщил изданию 74.ru Семен Мухин, у него сгорели коньки, четыре комбинезона, два соревновательных и два тренировочных, два комплекта костюмов с логотипами Челябинской области. Огонь также уничтожил почти все личные вещи спортсмена, ноутбук и бытовую технику. Пожар в общежитии коридорного типа УралГУФК произошел 17 мая. Самостоятельно до приезда МЧС из здания по улице Труда, 168 эвакуировались около 50 человек. Двоих жильцов вытаскивали по пожарной лестнице.