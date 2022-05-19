Огонь уничтожил дорогой инвентарь и экипировку спортсменов Фото: Анна Майорова © URA.RU

Пожар в общежитии УралГУФК уничтожил дорогой спортинвентарь студентов. Стоимость сгоревших коньков, по словам конькобежца Семена Мухина, составила около 200 тысяч рублей.

«У ребят, действующих спортсменов по конькобежному спорту, сгорело все: личные вещи, техника, дорогостоящая экипировка и коньки. Сами ребята не пострадали, но остались полностью без средств существования», — написала на своей странице во «ВКонтакте» председатель спортклуба УралГУФК Анна Севостьянова и предложила сбор средств.

Семен Мухин представляет Челябинскую область на всероссийских стартах, но теперь ему не на чем тренироваться и выступать. По его словам, лезвия для коньков сейчас стоят в районе 150 тысяч, ботинки по слепку — еще 30-40 тысяч.

Как сообщил изданию 74.ru Семен Мухин, у него сгорели коньки, четыре комбинезона, два соревновательных и два тренировочных, два комплекта костюмов с логотипами Челябинской области. Огонь также уничтожил почти все личные вещи спортсмена, ноутбук и бытовую технику.

Пожар в общежитии коридорного типа УралГУФК произошел 17 мая. Самостоятельно до приезда МЧС из здания по улице Труда, 168 эвакуировались около 50 человек. Двоих жильцов вытаскивали по пожарной лестнице.