На месте пожара работают несколько подразделений Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Челябинске загорелось в общежитие Уральского государственного университета физической культуры. Об этом 17 мая URA.RU сообщили главном управлении МЧС по региону.

«Сигнал о пожаре в общежитии коридорного типа поступил по адресу на улице Труда, 168. Самостоятельно до приезда МЧС эвакуировались около 50 человек. Двоих вытаскивали по пожарной лестнице», — заявили URA.RU в пресс-службе.

В МЧС отметили, что возгорание произошло на четвертом этаже. Площадь пожара составила 15 кв. метров. В настоящий момент пожар ликвидирован, идет поливка здания.

URA.RU попыталось связаться с университетом. Там на звонок не ответили.