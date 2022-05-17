В Челябинске горит общежитие вуза. Видео

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На месте пожара работают несколько подразделений Фото:

В Челябинске загорелось в общежитие Уральского государственного университета физической культуры. Об этом 17 мая URA.RU сообщили главном управлении МЧС по региону.

«Сигнал о пожаре в общежитии коридорного типа поступил по адресу на улице Труда, 168. Самостоятельно до приезда МЧС эвакуировались около 50 человек. Двоих вытаскивали по пожарной лестнице», — заявили URA.RU в пресс-службе.

В МЧС отметили, что возгорание произошло на четвертом этаже. Площадь пожара составила 15 кв. метров. В настоящий момент пожар ликвидирован, идет поливка здания.

URA.RU попыталось связаться с университетом. Там на звонок не ответили.

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В Челябинске загорелось в общежитие Уральского государственного университета физической культуры. Об этом 17 мая URA.RU сообщили главном управлении МЧС по региону. «Сигнал о пожаре в общежитии коридорного типа поступил по адресу на улице Труда, 168. Самостоятельно до приезда МЧС эвакуировались около 50 человек. Двоих вытаскивали по пожарной лестнице», — заявили URA.RU в пресс-службе. В МЧС отметили, что возгорание произошло на четвертом этаже. Площадь пожара составила 15 кв. метров. В настоящий момент пожар ликвидирован, идет поливка здания. URA.RU попыталось связаться с университетом. Там на звонок не ответили.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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