В Челябинске бульдозером раздавили свыше сотни компьютеров. Фото

20 мая 2022 в 13:33 Размер текста - 17 +

Тяжелой техникой уничтожили компьютерную технику, которая была изъята из офисов незаконных организаций (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске с помощью бульдозера уничтожили больше ста единиц компьютерной техники. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Управления ФССП России по Челябинской области, компьютеры были изъяты из офисов незарегистрированных фирм, которые вели деятельность подпольно. «Произведено уничтожение 105 единиц игрового оборудования. Среди ранее изъятого и конфискованного оборудования имелись системные блоки, мониторы, клавиатуры, компьютерные мыши, коммутаторы, кабели, маршрутизаторы, а также один кассовый аппарат. Все уничтожили с помощью тяжелой техники», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФССП региона. В ведомстве объяснили, что для утилизации оборудования необходимо провести целый цикл мероприятий. Сначала оборудование изымается сотрудниками полиции. Затем прокуратура обращается в суд, который выносит решение об аресте и конфискации имущества лиц, признанных виновными. После этого исполнительные документы поступают к судебным приставам, который производят арест оборудования и передают его для уничтожения. 105 единиц компьютерной техники превратились в бесформенную массу Фото: пресс-служба УФССП России по Челябинской области

В Челябинске с помощью бульдозера уничтожили больше ста единиц компьютерной техники. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Управления ФССП России по Челябинской области, компьютеры были изъяты из офисов незарегистрированных фирм, которые вели деятельность подпольно. «Произведено уничтожение 105 единиц игрового оборудования. Среди ранее изъятого и конфискованного оборудования имелись системные блоки, мониторы, клавиатуры, компьютерные мыши, коммутаторы, кабели, маршрутизаторы, а также один кассовый аппарат. Все уничтожили с помощью тяжелой техники», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФССП региона. В ведомстве объяснили, что для утилизации оборудования необходимо провести целый цикл мероприятий. Сначала оборудование изымается сотрудниками полиции. Затем прокуратура обращается в суд, который выносит решение об аресте и конфискации имущества лиц, признанных виновными. После этого исполнительные документы поступают к судебным приставам, который производят арест оборудования и передают его для уничтожения.