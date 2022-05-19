19 мая 2022

В Челябинске бульдозером раздавили свыше сотни компьютеров. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Ликвидация игрового оборудования. Челябинск., трактор, электроника, компьютеры, свалка
Тяжелой техникой уничтожили компьютерную технику, которая была изъята из офисов незаконных организаций (фото из архива) Фото:

В Челябинске с помощью бульдозера уничтожили больше ста единиц компьютерной техники. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Управления ФССП России по Челябинской области, компьютеры были изъяты из офисов незарегистрированных фирм, которые вели деятельность подпольно.

«Произведено уничтожение 105 единиц игрового оборудования. Среди ранее изъятого и конфискованного оборудования имелись системные блоки, мониторы, клавиатуры, компьютерные мыши, коммутаторы, кабели, маршрутизаторы, а также один кассовый аппарат. Все уничтожили с помощью тяжелой техники», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФССП региона.

В ведомстве объяснили, что для утилизации оборудования необходимо провести целый цикл мероприятий. Сначала оборудование изымается сотрудниками полиции. Затем прокуратура обращается в суд, который выносит решение об аресте и конфискации имущества лиц, признанных виновными. После этого исполнительные документы поступают к судебным приставам, который производят арест оборудования и передают его для уничтожения.

105 единиц компьютерной техники превратились в бесформенную массу
Фото:
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В Челябинске с помощью бульдозера уничтожили больше ста единиц компьютерной техники. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Управления ФССП России по Челябинской области, компьютеры были изъяты из офисов незарегистрированных фирм, которые вели деятельность подпольно. «Произведено уничтожение 105 единиц игрового оборудования. Среди ранее изъятого и конфискованного оборудования имелись системные блоки, мониторы, клавиатуры, компьютерные мыши, коммутаторы, кабели, маршрутизаторы, а также один кассовый аппарат. Все уничтожили с помощью тяжелой техники», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФССП региона. В ведомстве объяснили, что для утилизации оборудования необходимо провести целый цикл мероприятий. Сначала оборудование изымается сотрудниками полиции. Затем прокуратура обращается в суд, который выносит решение об аресте и конфискации имущества лиц, признанных виновными. После этого исполнительные документы поступают к судебным приставам, который производят арест оборудования и передают его для уничтожения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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