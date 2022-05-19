19 мая 2022

В Челябинске закрыли железнодорожный переезд

© Служба новостей «URA.RU»
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Движение перекрыли из-за аварийной ситуации на переезде Фото:

В Челябинске закрыли железнодорожный переезд в Чурилово. В пресс-службе мэрии URA.RU 20 мая сообщили, что поводом для перекрытия стали аварийные работы.

«В связи с проведение аварийных работ 20 мая в течение дня закрыт железнодорожный переезд на перегоне Смолино— Чурилово. Движение перекрыли на переезде от улицы Енисейской к поселку ОПМС-2», — заявили в пресс-службе.

В мэрии отмечают, что для проследования автотранспорта экстренных служб проезд будет обеспечен в течение 10 минут путем укладки временного настила. Остальных водителей просят учитывать ограничения и заранее планировать свой маршрут.

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В Челябинске закрыли железнодорожный переезд в Чурилово. В пресс-службе мэрии URA.RU 20 мая сообщили, что поводом для перекрытия стали аварийные работы. «В связи с проведение аварийных работ 20 мая в течение дня закрыт железнодорожный переезд на перегоне Смолино— Чурилово. Движение перекрыли на переезде от улицы Енисейской к поселку ОПМС-2», — заявили в пресс-службе. В мэрии отмечают, что для проследования автотранспорта экстренных служб проезд будет обеспечен в течение 10 минут путем укладки временного настила. Остальных водителей просят учитывать ограничения и заранее планировать свой маршрут.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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