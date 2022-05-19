Движение перекрыли из-за аварийной ситуации на переезде Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Челябинске закрыли железнодорожный переезд в Чурилово. В пресс-службе мэрии URA.RU 20 мая сообщили, что поводом для перекрытия стали аварийные работы.

«В связи с проведение аварийных работ 20 мая в течение дня закрыт железнодорожный переезд на перегоне Смолино— Чурилово. Движение перекрыли на переезде от улицы Енисейской к поселку ОПМС-2», — заявили в пресс-службе.

В мэрии отмечают, что для проследования автотранспорта экстренных служб проезд будет обеспечен в течение 10 минут путем укладки временного настила. Остальных водителей просят учитывать ограничения и заранее планировать свой маршрут.