Цифровизацией Салехарда займется новый бюрократический орган

В сферах экономики, муниципального управления и социального блока Салехарда внедрят цифровые технологии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

Власти Салехарда (ЯНАО) создадут рабочую группу для координации действий структур мэрии в сфере цифровой трансформации отраслей экономики, муниципального управления и социального блока. Об этом сообщается в документах на сайте администрации.

«Создать рабочую группу по координации действий структурных подразделений администрации Салехарда в сфере цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы и муниципального управления муниципального образования город Салехард», — говорится в документе. В указанные сферы будут внедряться следующие технологии: искусственный интеллект, большие данные, цифровой помощник и прочее.

Руководителем рабочей группы назначен замглавы Николай Токарчук, отвечающий за внутреннюю политику. Его заместителем стал директор МКУ «Информационно-техническое управление» Сергей Хохлов, а секретарем — заместитель Хохлова. Также в рабочую группу войдут еще 15 управленцев, среди которых управляющая делами мэрии Эльмира Чекалова, начальник депстроительства Сергей Егоров, руководитель управления жилищной политики Сергей Кучер и другие.

Ранее URA.RU сообщало, что глава Салехарда Алексей Титовский назначил секретарем административной комиссии замначальника полиции по охране общественного порядка Василия Васильева. Прошлого секретаря, Марину Барабанщикову, исключили из состава.