Глава Салехарда назначил силовика секретарем комиссии в мэрии

19 мая 2022 в 15:56 Размер текста - 17 +

Титовский изменил состав административной комиссии Фото: сайт Заповедная Россия news.zapoved.ru новость из сюжета Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО Глава Салехарда Алексей Титовский изменил состав административной комиссии. Как сообщается в документах мэрии, секретарем комиссии назначили замначальника полиции по охране общественного порядка Василия Васильева. «Включить в персональный состав административной комиссии в муниципальном образовании город Салехард Васильева Василия Валерьяновича — ответственного секретаря административной комиссии отдела правового обеспечения юридического управления администрации Салехарда. Исключить из состава комиссии Барабанщикову Марину Алексеевну — ответственного секретаря административной комиссии отдела правового обеспечения юридического управления», — говорится в документе. Также в составе комиссии заменили управляющего делами на Алексея Пекаря, замглавы, курирующего сферу ГО и ЧС. Ранее Алексей Пекарь отвечал за транспорт и городское хозяйство, пока глава Салехарда Алексей Титовский не перераспределил сферы ответственности между своими замами.

Глава Салехарда Алексей Титовский изменил состав административной комиссии. Как сообщается в документах мэрии, секретарем комиссии назначили замначальника полиции по охране общественного порядка Василия Васильева. «Включить в персональный состав административной комиссии в муниципальном образовании город Салехард Васильева Василия Валерьяновича — ответственного секретаря административной комиссии отдела правового обеспечения юридического управления администрации Салехарда. Исключить из состава комиссии Барабанщикову Марину Алексеевну — ответственного секретаря административной комиссии отдела правового обеспечения юридического управления», — говорится в документе. Также в составе комиссии заменили управляющего делами на Алексея Пекаря, замглавы, курирующего сферу ГО и ЧС. Ранее Алексей Пекарь отвечал за транспорт и городское хозяйство, пока глава Салехарда Алексей Титовский не перераспределил сферы ответственности между своими замами.