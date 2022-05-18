Глава Салехарда назначил силовика секретарем комиссии в мэрии

Глава Салехарда Алексей Титовский изменил состав административной комиссии. Как сообщается в документах мэрии, секретарем комиссии назначили замначальника полиции по охране общественного порядка Василия Васильева.
«Включить в персональный состав административной комиссии в муниципальном образовании город Салехард Васильева Василия Валерьяновича — ответственного секретаря административной комиссии отдела правового обеспечения юридического управления администрации Салехарда. Исключить из состава комиссии Барабанщикову Марину Алексеевну — ответственного секретаря административной комиссии отдела правового обеспечения юридического управления», — говорится в документе.
Также в составе комиссии заменили управляющего делами на Алексея Пекаря, замглавы, курирующего сферу ГО и ЧС. Ранее Алексей Пекарь отвечал за транспорт и городское хозяйство, пока глава Салехарда Алексей Титовский не перераспределил сферы ответственности между своими замами.
Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ямальский telegram-канал «Округ белых ночей»
Глава Салехарда Алексей Титовский изменил состав административной комиссии. Как сообщается в документах мэрии, секретарем комиссии назначили замначальника полиции по охране общественного порядка Василия Васильева. «Включить в персональный состав административной комиссии в муниципальном образовании город Салехард Васильева Василия Валерьяновича — ответственного секретаря административной комиссии отдела правового обеспечения юридического управления администрации Салехарда. Исключить из состава комиссии Барабанщикову Марину Алексеевну — ответственного секретаря административной комиссии отдела правового обеспечения юридического управления», — говорится в документе. Также в составе комиссии заменили управляющего делами на Алексея Пекаря, замглавы, курирующего сферу ГО и ЧС. Ранее Алексей Пекарь отвечал за транспорт и городское хозяйство, пока глава Салехарда Алексей Титовский не перераспределил сферы ответственности между своими замами.