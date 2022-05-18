18 мая 2022

Глава Салехарда назначил силовика секретарем комиссии в мэрии

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Клипарт. Сайт Минприроды России Заповедная Россия. Екатеринбург, титовский алексей
Титовский изменил состав административной комиссии Фото:
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Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

Глава Салехарда Алексей Титовский изменил состав административной комиссии. Как сообщается в документах мэрии, секретарем комиссии назначили замначальника полиции по охране общественного порядка Василия Васильева.

«Включить в персональный состав административной комиссии в муниципальном образовании город Салехард Васильева Василия Валерьяновича — ответственного секретаря административной комиссии отдела правового обеспечения юридического управления администрации Салехарда. Исключить из состава комиссии Барабанщикову Марину Алексеевну — ответственного секретаря административной комиссии отдела правового обеспечения юридического управления», — говорится в документе.

Также в составе комиссии заменили управляющего делами на Алексея Пекаря, замглавы, курирующего сферу ГО и ЧС. Ранее Алексей Пекарь отвечал за транспорт и городское хозяйство, пока глава Салехарда Алексей Титовский не перераспределил сферы ответственности между своими замами.

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Глава Салехарда Алексей Титовский изменил состав административной комиссии. Как сообщается в документах мэрии, секретарем комиссии назначили замначальника полиции по охране общественного порядка Василия Васильева. «Включить в персональный состав административной комиссии в муниципальном образовании город Салехард Васильева Василия Валерьяновича — ответственного секретаря административной комиссии отдела правового обеспечения юридического управления администрации Салехарда. Исключить из состава комиссии Барабанщикову Марину Алексеевну — ответственного секретаря административной комиссии отдела правового обеспечения юридического управления», — говорится в документе. Также в составе комиссии заменили управляющего делами на Алексея Пекаря, замглавы, курирующего сферу ГО и ЧС. Ранее Алексей Пекарь отвечал за транспорт и городское хозяйство, пока глава Салехарда Алексей Титовский не перераспределил сферы ответственности между своими замами.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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