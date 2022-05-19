19 мая 2022

Скандальную новостройку в ЯНАО подперли краном из-за ветра. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Строительство жилья. Пермь, стройка, новостройки пермь, жилищное строительство
Дом сдали в эксплуатацию летом 2021 года Фото:

Новостройку в Салехарде, по улице Глазкова, 1 подперли краном, чтобы обшивку здания не сорвало ураганным ветром. Это не первый раз, когда власти пользуются такими методом в непогоду. Об этом сообщается в telegram-канале «Нам по дороге. ЯМАЛ».

«И снова, как и прошлой осенью, кран держит стремящуюся улететь обшивку здания по улица Глазкова, 1 в Салехарде. Кажется, это уже становится традицией. Знающие люди подсказывают, что в прошлый раз держащих обшивку кранов было три», — говорится в сообщении.

В мэрию был направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Оперативно получить ответ не удалось.

Дом был сдан меньше года назад. Его возведением занималась компания «Гор-Строй». В сентябре 2021 года дом уже подпирали кранами, чтобы обшивку не сдуло ветром. Тогда мэрия Салехарда обещала, что застройщик устранит неисправность в рамках гарантийных обязательств.

Ранее еще одно здание в городе пострадало из-за сегодняшнего штормового ветра. Со здания ямальского следкома в Салехарде сорвало обшивку крыши.

Дом по улице Глазкова, 1 в Салехарде
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Новостройку в Салехарде, по улице Глазкова, 1 подперли краном, чтобы обшивку здания не сорвало ураганным ветром. Это не первый раз, когда власти пользуются такими методом в непогоду. Об этом сообщается в telegram-канале «Нам по дороге. ЯМАЛ». «И снова, как и прошлой осенью, кран держит стремящуюся улететь обшивку здания по улица Глазкова, 1 в Салехарде. Кажется, это уже становится традицией. Знающие люди подсказывают, что в прошлый раз держащих обшивку кранов было три», — говорится в сообщении. В мэрию был направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Оперативно получить ответ не удалось. Дом был сдан меньше года назад. Его возведением занималась компания «Гор-Строй». В сентябре 2021 года дом уже подпирали кранами, чтобы обшивку не сдуло ветром. Тогда мэрия Салехарда обещала, что застройщик устранит неисправность в рамках гарантийных обязательств. Ранее еще одно здание в городе пострадало из-за сегодняшнего штормового ветра. Со здания ямальского следкома в Салехарде сорвало обшивку крыши.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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