Дом сдали в эксплуатацию летом 2021 года Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Новостройку в Салехарде, по улице Глазкова, 1 подперли краном, чтобы обшивку здания не сорвало ураганным ветром. Это не первый раз, когда власти пользуются такими методом в непогоду. Об этом сообщается в telegram-канале «Нам по дороге. ЯМАЛ».

«И снова, как и прошлой осенью, кран держит стремящуюся улететь обшивку здания по улица Глазкова, 1 в Салехарде. Кажется, это уже становится традицией. Знающие люди подсказывают, что в прошлый раз держащих обшивку кранов было три», — говорится в сообщении.

В мэрию был направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Оперативно получить ответ не удалось.

Дом был сдан меньше года назад. Его возведением занималась компания «Гор-Строй». В сентябре 2021 года дом уже подпирали кранами, чтобы обшивку не сдуло ветром. Тогда мэрия Салехарда обещала, что застройщик устранит неисправность в рамках гарантийных обязательств.

Ранее еще одно здание в городе пострадало из-за сегодняшнего штормового ветра. Со здания ямальского следкома в Салехарде сорвало обшивку крыши.