19 мая 2022
18 мая 2022

Ветер сорвал обшивку крыши со здания следкома в Салехарде

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, зима, ветер, холод
В ЯНАО бушует штормовой ветер Фото:

Сильный ветер сорвал обшивку с крыши здания ямалького управления следкома в Салехарде. Об этом сообщил telegram-канал «Нам по дороге. Ямал», прикрепив фото.

«Салехард, шквалистым ветром повредило кровлю здания следственного комитета», — говорится в сообщении. Согласно прогнозу погоды Обь-Иртышского УГМС, в ЯНАО прогнозируется порывы ветра до 25 метров в секунду.

Инцидент прокомментировала мэрия Салехарда. Тротуар, которые находится радом со следкомом решено было перекрыть для безопасности пешеходов. Кроме того, профильные службы о происшествии знают и приступят к работе по ремонту крыши, как только улучшится погода.

В ЯНАО нередко срывает крыши при сильном ветре. Ранее сообщалось о похоже инциденте в Лабытнанги. Там ветер сорвал крышу с пожарной части.

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Сильный ветер сорвал обшивку с крыши здания ямалького управления следкома в Салехарде. Об этом сообщил telegram-канал «Нам по дороге. Ямал», прикрепив фото. «Салехард, шквалистым ветром повредило кровлю здания следственного комитета», — говорится в сообщении. Согласно прогнозу погоды Обь-Иртышского УГМС, в ЯНАО прогнозируется порывы ветра до 25 метров в секунду. Инцидент прокомментировала мэрия Салехарда. Тротуар, которые находится радом со следкомом решено было перекрыть для безопасности пешеходов. Кроме того, профильные службы о происшествии знают и приступят к работе по ремонту крыши, как только улучшится погода. В ЯНАО нередко срывает крыши при сильном ветре. Ранее сообщалось о похоже инциденте в Лабытнанги. Там ветер сорвал крышу с пожарной части.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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