Ветер сорвал обшивку крыши со здания следкома в Салехарде

20 мая 2022 в 14:53 Размер текста - 17 +

В ЯНАО бушует штормовой ветер Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Сильный ветер сорвал обшивку с крыши здания ямалького управления следкома в Салехарде. Об этом сообщил telegram-канал «Нам по дороге. Ямал», прикрепив фото. «Салехард, шквалистым ветром повредило кровлю здания следственного комитета», — говорится в сообщении. Согласно прогнозу погоды Обь-Иртышского УГМС, в ЯНАО прогнозируется порывы ветра до 25 метров в секунду. Инцидент прокомментировала мэрия Салехарда. Тротуар, которые находится радом со следкомом решено было перекрыть для безопасности пешеходов. Кроме того, профильные службы о происшествии знают и приступят к работе по ремонту крыши, как только улучшится погода. В ЯНАО нередко срывает крыши при сильном ветре. Ранее сообщалось о похоже инциденте в Лабытнанги. Там ветер сорвал крышу с пожарной части.

Сильный ветер сорвал обшивку с крыши здания ямалького управления следкома в Салехарде. Об этом сообщил telegram-канал «Нам по дороге. Ямал», прикрепив фото. «Салехард, шквалистым ветром повредило кровлю здания следственного комитета», — говорится в сообщении. Согласно прогнозу погоды Обь-Иртышского УГМС, в ЯНАО прогнозируется порывы ветра до 25 метров в секунду. Инцидент прокомментировала мэрия Салехарда. Тротуар, которые находится радом со следкомом решено было перекрыть для безопасности пешеходов. Кроме того, профильные службы о происшествии знают и приступят к работе по ремонту крыши, как только улучшится погода. В ЯНАО нередко срывает крыши при сильном ветре. Ранее сообщалось о похоже инциденте в Лабытнанги. Там ветер сорвал крышу с пожарной части.