Глава «Ростеха» заработал в 2021 году 632,2 млн рублей. Превзошел самого себя

21 мая 2022 в 04:22 Размер текста - 17 +

Гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов в 2021 году заработал 632,2 млн рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU Гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов превзошел самого себя, заработав в 2021 году в два раза больше, чем в 2020. Об этом следует из декларации, опубликованной на сайте госкорпорации. Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заработал 632,2 млн рублей в 2021 году, тогда как его доход за 2020 год составил 323,7 млн рублей. Что касается доходов его супруги Екатерины Игнатовой, ее заработок за прошедший год составит 6,8 млрд рублей. Таким образом, в целом, семья Чемезовых заработала за 2021 год почти 7,5 млрд рублей. Сергею Чемезову принадлежит несколько земельных участков и жилых домов; квартира площадью 385,6 кв. м и несколько хозяйственных нежилых помещений. Вместе с тем, Екатерина Игнатова владеет четырьмя участками, тремя жилыми домами площадью более 3000 кв. м., двумя квартирами, несколькими гаражами и нежилыми помещениями. Также Чемезовым принадлежат 12 автомобилей, мотоцикл и катер. В марте США ввели ввели «полные блокирующие» санкции против пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова и семи крупных российских предпринимателей, в том числе Сергея Чемезова. Ограничения были введены из-за спецоперации РФ, которая началась в конце февраля. Ее целями являются демилитаризация и денацификация Украины.

Гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов превзошел самого себя, заработав в 2021 году в два раза больше, чем в 2020. Об этом следует из декларации, опубликованной на сайте госкорпорации. Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заработал 632,2 млн рублей в 2021 году, тогда как его доход за 2020 год составил 323,7 млн рублей. Что касается доходов его супруги Екатерины Игнатовой, ее заработок за прошедший год составит 6,8 млрд рублей. Таким образом, в целом, семья Чемезовых заработала за 2021 год почти 7,5 млрд рублей. Сергею Чемезову принадлежит несколько земельных участков и жилых домов; квартира площадью 385,6 кв. м и несколько хозяйственных нежилых помещений. Вместе с тем, Екатерина Игнатова владеет четырьмя участками, тремя жилыми домами площадью более 3000 кв. м., двумя квартирами, несколькими гаражами и нежилыми помещениями. Также Чемезовым принадлежат 12 автомобилей, мотоцикл и катер. В марте США ввели ввели «полные блокирующие» санкции против пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова и семи крупных российских предпринимателей, в том числе Сергея Чемезова. Ограничения были введены из-за спецоперации РФ, которая началась в конце февраля. Ее целями являются демилитаризация и денацификация Украины.