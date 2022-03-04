США ввели санкции против Пескова и семи российских бизнесменов

В санкционный список США попал Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

США ввели «полные блокирующие» санкции против пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова и семи крупных российских предпринимателей. Об этом сообщает Белый дом.

«В санкционные списки попали Николай Токарев, Борис и Аркадий Ротенберги, Сергей Чемезов, Игорь Шувалов, Евгений Пригожин и Алишер Усманов», — передает информацию РИА «Новости». Также сообщается о рестрикциях в отношении пресс-секретаря президента РФ. Отмечается, что во всех случаях, за исключением Пескова и Усманова, под ограничения попали также ближайшие родственники фигурантов списка.

Ранее в США объявляли о введении санкций в отношении технологического сектора РФ. Поводом для санкций стала спецоперация РФ на Украине. США вводят ограничения против 22 российских оборонных предприятий, сообщает RT. В Конгресс также внесли законопроект о санкциях в отношении госкомпаний России.

США активно вводили санкции против России и до событий 2014 года. Так, к примеру, в 2012 году с отменой поправки Джексона-Вэника одновременно был принят так называемый «Список Магнитского», который регламентировал ограничения в отношении официальных лиц РФ, причастных или даже просто имеющих отношение (по мнению США) к гибели юриста Сергея Магнитского. В список попали несколько десятков чиновников из МВД, ФСБ, ФНС, Арбитражного Суда, Генпрокураторы и ФСИН. Им был запрещен въезд на территорию США, а их денежные и имущественные активы, если таковые имелись, были заморожены. Все выводы о причастности тех или иных лиц были сделаны без расследования и без суда.

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