Дикие утки годами живут в ручье возле автовокзала Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В центре Копейска на автовокзале дикая утка выгуляла своих птенцов. Фотографиями поделились местные жители в соцсетях.

«Сегодня милее ты уже ничего не увидишь. Сейчас шла по автовокзалу и заметила что у наших уточек пополнение. Облюбовали дикие утки весь автовокзал», — указано в сообществе «Копейск (В)Теме | Новости» во ВКонтакте.

По словам местных жителей, дикие утки поселились в местном ручье много лет назад. Несмотря на близость автовокзала, шум, обилие людей и мусор, птицы сумели приспособиться и даже вывести птенцов.