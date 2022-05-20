20 мая 2022

На автовокзале Копейска у диких уток вылупились птенцы. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Экология Миасса и окрестностей. Челябинск, утки
Дикие утки годами живут в ручье возле автовокзала Фото:

В центре Копейска на автовокзале дикая утка выгуляла своих птенцов. Фотографиями поделились местные жители в соцсетях.

«Сегодня милее ты уже ничего не увидишь. Сейчас шла по автовокзалу и заметила что у наших уточек пополнение. Облюбовали дикие утки весь автовокзал», — указано в сообществе «Копейск (В)Теме | Новости» во ВКонтакте.

По словам местных жителей, дикие утки поселились в местном ручье много лет назад. Несмотря на близость автовокзала, шум, обилие людей и мусор, птицы сумели приспособиться и даже вывести птенцов.

Дикая утка прогулялась с выводком по асфальту автовокзала
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В центре Копейска на автовокзале дикая утка выгуляла своих птенцов. Фотографиями поделились местные жители в соцсетях. «Сегодня милее ты уже ничего не увидишь. Сейчас шла по автовокзалу и заметила что у наших уточек пополнение. Облюбовали дикие утки весь автовокзал», — указано в сообществе «Копейск (В)Теме | Новости» во ВКонтакте. По словам местных жителей, дикие утки поселились в местном ручье много лет назад. Несмотря на близость автовокзала, шум, обилие людей и мусор, птицы сумели приспособиться и даже вывести птенцов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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