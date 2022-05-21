CNBC: в ВМФ США выросло количество дезертиров

Число сбежавших моряков выросло на 150%
Дезертирство на флоте США стало большой проблемой для этого подразделения службы, число сбежавших моряков за два года выросло практически на 150%. Такую информацию сообщил телеканал CNBC.
«В 2019 году дезертировали 63 моряка, а в прошлом году эта цифра подскочила до 157. Таким образом, рост составил почти 150%. Данные свидетельствуют о том, что большинству дезертиров было 25 лет или меньше», — отмечается в расследовании канала.
Для примера журналисты взяли атомный авианосец USS George Washington, где уже несколько лет идут ремонтные работы. В свою очередь, моряки вынуждены находиться на корабле все это время и мириться с постоянным шумом. Уволиться либо перевестись на другой корабль они не могут по причине подписания долгосрочного контракта.
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