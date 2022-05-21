CNBC: в ВМФ США выросло количество дезертиров

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. Екатеринбург, черноморский флот, корабль, военный, вмф рф, сметливый, сторожевой корабль
Число сбежавших моряков выросло на 150% Фото:

Дезертирство на флоте США стало большой проблемой для этого подразделения службы, число сбежавших моряков за два года выросло практически на 150%. Такую информацию сообщил телеканал CNBC.

«В 2019 году дезертировали 63 моряка, а в прошлом году эта цифра подскочила до 157. Таким образом, рост составил почти 150%. Данные свидетельствуют о том, что большинству дезертиров было 25 лет или меньше», — отмечается в расследовании канала.

Для примера журналисты взяли атомный авианосец USS George Washington, где уже несколько лет идут ремонтные работы. В свою очередь, моряки вынуждены находиться на корабле все это время и мириться с постоянным шумом. Уволиться либо перевестись на другой корабль они не могут по причине подписания долгосрочного контракта.

Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU
Подписаться
Дезертирство на флоте США стало большой проблемой для этого подразделения службы, число сбежавших моряков за два года выросло практически на 150%. Такую информацию сообщил телеканал CNBC. «В 2019 году дезертировали 63 моряка, а в прошлом году эта цифра подскочила до 157. Таким образом, рост составил почти 150%. Данные свидетельствуют о том, что большинству дезертиров было 25 лет или меньше», — отмечается в расследовании канала. Для примера журналисты взяли атомный авианосец USS George Washington, где уже несколько лет идут ремонтные работы. В свою очередь, моряки вынуждены находиться на корабле все это время и мириться с постоянным шумом. Уволиться либо перевестись на другой корабль они не могут по причине подписания долгосрочного контракта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...