CNBC: в ВМФ США выросло количество дезертиров

21 мая 2022 в 14:43 Размер текста - 17 +

Число сбежавших моряков выросло на 150% Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ Дезертирство на флоте США стало большой проблемой для этого подразделения службы, число сбежавших моряков за два года выросло практически на 150%. Такую информацию сообщил телеканал CNBC. «В 2019 году дезертировали 63 моряка, а в прошлом году эта цифра подскочила до 157. Таким образом, рост составил почти 150%. Данные свидетельствуют о том, что большинству дезертиров было 25 лет или меньше», — отмечается в расследовании канала. Для примера журналисты взяли атомный авианосец USS George Washington, где уже несколько лет идут ремонтные работы. В свою очередь, моряки вынуждены находиться на корабле все это время и мириться с постоянным шумом. Уволиться либо перевестись на другой корабль они не могут по причине подписания долгосрочного контракта.

Дезертирство на флоте США стало большой проблемой для этого подразделения службы, число сбежавших моряков за два года выросло практически на 150%. Такую информацию сообщил телеканал CNBC. «В 2019 году дезертировали 63 моряка, а в прошлом году эта цифра подскочила до 157. Таким образом, рост составил почти 150%. Данные свидетельствуют о том, что большинству дезертиров было 25 лет или меньше», — отмечается в расследовании канала. Для примера журналисты взяли атомный авианосец USS George Washington, где уже несколько лет идут ремонтные работы. В свою очередь, моряки вынуждены находиться на корабле все это время и мириться с постоянным шумом. Уволиться либо перевестись на другой корабль они не могут по причине подписания долгосрочного контракта.