Финансист назвал россиянам выгодную валюту для вложений

22 мая 2022 в 08:01 Размер текста - 17 +

Россиянам посоветовали пока не инвестировать средства в доллары Фото: Денис Моргунов © URA.RU Наиболее выгодной валютой для вложений сейчас является рубль, поэтому пока бессмысленно инвестировать в доллар и другие валюты. С таким заявлением выступил финансовый аналитик Михаил Беляев. «Сейчас стабильность показывает рубль. Не говоря уже о том, что банки — самый доступный и понятный инструмент, предлагают вполне приемлемую доходность по этим активам», — сказал Беляев, передает News.ru . Он посоветовал приобретать иностранную валюту только для подготовки к поездке за границу. Курс доллара и евро начал расти в конце февраля на фоне антироссийских санкций, введенных из-за спецоперации РФ на Украине. Тогда курс этих валют составлял более 100 рублей. После этого власти РФ приняли оперативные меры для уменьшения влияния санкций Запада. На этой неделе курс доллара впервые за четыре года упал ниже 60 рублей, а евро достиг ниже 62 рублей за пять лет.

Наиболее выгодной валютой для вложений сейчас является рубль, поэтому пока бессмысленно инвестировать в доллар и другие валюты. С таким заявлением выступил финансовый аналитик Михаил Беляев. «Сейчас стабильность показывает рубль. Не говоря уже о том, что банки — самый доступный и понятный инструмент, предлагают вполне приемлемую доходность по этим активам», — сказал Беляев, передает News.ru. Он посоветовал приобретать иностранную валюту только для подготовки к поездке за границу. Курс доллара и евро начал расти в конце февраля на фоне антироссийских санкций, введенных из-за спецоперации РФ на Украине. Тогда курс этих валют составлял более 100 рублей. После этого власти РФ приняли оперативные меры для уменьшения влияния санкций Запада. На этой неделе курс доллара впервые за четыре года упал ниже 60 рублей, а евро достиг ниже 62 рублей за пять лет.