Курс доллара США впервые за четыре года упал ниже 60 рублей

20 мая 2022 в 12:38 Размер текста - 17 +

Доллар стоит 59 рублей 95 копеек Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Курс доллара опустился ниже 60 рублей впервые с 2018 года. Об этом свидетельствуют данные на официальном сайте Московской биржи. На 10:34 по московскому времени он составил 59,95. Евро опустился на 15 копеек, до 64,25 рубля. 19 мая курс доллара опустился ниже 62 рублей впервые с января 2020 года, пишет RT. Курс евро упал ниже 62 рублей впервые за пять лет. Этим же вечером он подрос до 64,9 рубля, что также ниже предыдущих показателей с начала 2022 года, передает телеканал 360. Валюта дешевеет с начала мая.

Курс доллара опустился ниже 60 рублей впервые с 2018 года. Об этом свидетельствуют данные на официальном сайте Московской биржи. На 10:34 по московскому времени он составил 59,95. Евро опустился на 15 копеек, до 64,25 рубля. 19 мая курс доллара опустился ниже 62 рублей впервые с января 2020 года, пишет RT. Курс евро упал ниже 62 рублей впервые за пять лет. Этим же вечером он подрос до 64,9 рубля, что также ниже предыдущих показателей с начала 2022 года, передает телеканал 360. Валюта дешевеет с начала мая.