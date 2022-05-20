Курс доллара США впервые за четыре года упал ниже 60 рублей

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Доллар стоит 59 рублей 95 копеек Фото:

Курс доллара опустился ниже 60 рублей впервые с 2018 года. Об этом свидетельствуют данные на официальном сайте Московской биржи.

На 10:34 по московскому времени он составил 59,95. Евро опустился на 15 копеек, до 64,25 рубля.

19 мая курс доллара опустился ниже 62 рублей впервые с января 2020 года, пишет RT.

Курс евро упал ниже 62 рублей впервые за пять лет. Этим же вечером он подрос до 64,9 рубля, что также ниже предыдущих показателей с начала 2022 года, передает телеканал 360. Валюта дешевеет с начала мая.

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Курс доллара опустился ниже 60 рублей впервые с 2018 года. Об этом свидетельствуют данные на официальном сайте Московской биржи. На 10:34 по московскому времени он составил 59,95. Евро опустился на 15 копеек, до 64,25 рубля. 19 мая курс доллара опустился ниже 62 рублей впервые с января 2020 года, пишет RT. Курс евро упал ниже 62 рублей впервые за пять лет. Этим же вечером он подрос до 64,9 рубля, что также ниже предыдущих показателей с начала 2022 года, передает телеканал 360. Валюта дешевеет с начала мая.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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