Скончалась актриса кинофильма «Щит и меч» Величко

23 мая 2022 в 01:13 Размер текста - 17 +

Наталья Величко скончалась на 82-м году жизни Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Москве скончалась на 82-м году жизни после тяжелой болезни заслуженная артистка РСФСР Наталья Величко, актриса советского кинофильма «Щит и меч». Об этом сообщает Императорское Православное Палестинское Общество (ИППО). «21 мая 2022 года после продолжительной и тяжелой болезни скончалась Наталья Яковлевна Величко, член Московского отделения МОО „ИППО“, жена, друг и помощница Н.Н. Лисового, заместителя Председателя ИППО, Заслуженная артистка РСФСР, актриса и режиссер советского и российского кинематографа», — появилась информация на официальном сайте ИППО. Там отмечено, что члены общества запомнят Величко, как замечательную актрису отечественного театра и кино. Также подчеркнули, что актриса при жизни была добрым и душевным человеком. Величко родилась 4 мая 1941 года во Фрунзе. Она окончила Московское дирижерско-хоровое училище в 1961 году, далее в 1965 году поступила во ВГИК. В период с 1965 по 1992 она служила актрисой в Центре театра и кино под руководством Н.С. Михалкова. С 2011 года по день смерти являлась членом Московского отделения Императорского православного палестинского общества.

В Москве скончалась на 82-м году жизни после тяжелой болезни заслуженная артистка РСФСР Наталья Величко, актриса советского кинофильма «Щит и меч». Об этом сообщает Императорское Православное Палестинское Общество (ИППО). «21 мая 2022 года после продолжительной и тяжелой болезни скончалась Наталья Яковлевна Величко, член Московского отделения МОО „ИППО“, жена, друг и помощница Н.Н. Лисового, заместителя Председателя ИППО, Заслуженная артистка РСФСР, актриса и режиссер советского и российского кинематографа», — появилась информация на официальном сайте ИППО. Там отмечено, что члены общества запомнят Величко, как замечательную актрису отечественного театра и кино. Также подчеркнули, что актриса при жизни была добрым и душевным человеком. Величко родилась 4 мая 1941 года во Фрунзе. Она окончила Московское дирижерско-хоровое училище в 1961 году, далее в 1965 году поступила во ВГИК. В период с 1965 по 1992 она служила актрисой в Центре театра и кино под руководством Н.С. Михалкова. С 2011 года по день смерти являлась членом Московского отделения Императорского православного палестинского общества.