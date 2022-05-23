За использование квартиры съемочная группа готова заплатить Фото: Анна Майорова © URA.RU

Съемочная группа фильма «Фрау» режиссера Любови Мульменко ищет локации для съемок в Перми. Группе требуются квартиры в хрущевках и сталинках.

«По сюжету фильма герои делают в квартире небольшой современный ремонт. Поэтому мы ищем квартиры, где возможно поменять интерьер — покрасить стены, переклеить обои», — сообщила менеджер по сопровождению проектов Алена Рыпалева корреспонденту URA.RU. Группа в поиске 2-3-комнатной хрущевки с балконом в большой комнате и 2-3-комнатной квартиры в сталинке, также с балконом и ванной.

Любовь Мульменко — российский драматург, сценарист, журналист. Окончила филологический факультет пермского классического университета по специальности «журналистика». По ее сценариям снимали один из сезонов сериала «Деффчонки», комедию с Джоном Малковичем «Про любовь. Только для взрослых», художественный фильм «Дунай», где Любовь выступила также в роли режиссера.

В новой кинокартине «Фрау» главную роль сыграет Юра Борисов, звезда фильма «Калашников», «Дорога на Берлин» и других. По сюжету, Ваня имеет средневековые понятия о мире и обществе и называет всех женщин «фрау». Он хочет найти свою единственную, и знакомится с балериной Кристиной, у которой все непросто в семье. Ранее URA.RU сообщало о том, что картина «Фрау будет претендовать поддержку от краевого правительства.