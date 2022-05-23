ХМАО получит сотню миллионов на «умные» спортплощадки

Деньги из федерального бюджета регион получит с 2022 по 2024 год
Правительство Российской Федерации раздало дополнительные деньги на закупку оборудования для создания «умных» спортивных площадок. Об этом сообщается на сайте правительства страны.
«Деньги распределены в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)» государственной программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта», — уточнили в пресс-службе правительства.
Так, Ханты-Мансийский автономным округ получит 132 млн рублей. Деньги из федерального бюджета регион получит в 2022—2024 годах.
В Пермском крае одна подобная «умная» спортивная площадка будет стоить 26,6 млн руб. 20 млн из федерального бюджета, а остальное из регионального.
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