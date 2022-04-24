На пермскую спортплощадку с Wi-Fi потратят 26 млн из бюджета

Пермякам предложат инновационную спортплощадку (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Пермском крае на основе конкурса выберут муниципалитет, где разместят новую «умную» спортивную площадку стоимостью 26,6 млн руб. 20 млн из федерального бюджета на реализацию проекта уже поступили в регион, сообщили в пресс-службе правительства Прикамья.

«Региональным министерством физической культуры и спорта будет объявлен конкурс на определение территории, в которой оборудуют площадку в рамках федерального проекта. На оборудование нового пространства в территории, которая пройдет отбор, из федерального бюджета направлено 20 млн руб. Еще 6,6 млн руб. выделено из региональной казны», — сообщается на сайте кабмина Пермского края.

Как пояснила министр физической культуры и спорта Татьяна Чеснокова, особенность «умной» площадки в том, что на ней будет обеспечен доступ в интернет: «Чтобы каждый мог, например, выстроить индивидуальную тренировку и следить за правильностью выполнения упражнений, либо дистанционно заниматься с тренером или смотреть видеоролики с упражнениями». На спортплощадке планируется обустроить стойки для баскетбола и волейбола, футбольные и хоккейные ворота, борта для хоккейной коробки, тренажеров для воркаута, стол для настольного тенниса, зрительские трибуны на 100 мест.