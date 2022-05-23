Челябинский тракторный завод (ЧТЗ, входит в концерн «Уралвагонзавод») поставил партию бульдозеров «Б10М» Росгвардии. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе предприятия.
«Два бульдозера с механической трансмиссией „Б10М“ отправятся для нужд Росгвардии. Эта модель отличается надежностью в эксплуатации, простотой в обслуживании. Провести их мелкосрочный ремонт можно буквально в полевых условиях», — пояснили в пресс-службе ЧТЗ.
Машины практически серийные. Единственное их отличие — защитный зеленый цвет, в который окрашена предназначенная росгвардейцам техника.
Бульдозер производства с механической трансмиссией «Б10М» предназначен для различных условий эксплуатации, в том числе вдали от ремонтных баз. Он используется для строительства и содержания дорог, разработки грунтов и подготовки технологических дорог.
Два челябинских бульдозера будут «служить» в Росгвардии
Фото: пресс-служба Челябинского тракторного завода — УРАЛТРАК (ЧТЗ)
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Челябинский тракторный завод (ЧТЗ, входит в концерн «Уралвагонзавод») поставил партию бульдозеров «Б10М» Росгвардии. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе предприятия. «Два бульдозера с механической трансмиссией „Б10М“ отправятся для нужд Росгвардии. Эта модель отличается надежностью в эксплуатации, простотой в обслуживании. Провести их мелкосрочный ремонт можно буквально в полевых условиях», — пояснили в пресс-службе ЧТЗ. Машины практически серийные. Единственное их отличие — защитный зеленый цвет, в который окрашена предназначенная росгвардейцам техника. Бульдозер производства с механической трансмиссией «Б10М» предназначен для различных условий эксплуатации, в том числе вдали от ремонтных баз. Он используется для строительства и содержания дорог, разработки грунтов и подготовки технологических дорог.