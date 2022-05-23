23 мая 2022

Челябинский завод поставил партию тяжелой техники для Росгвардии. Фото

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Однодневные сборы парламентариев и прессы в 21 бригаде Росгвардии. Москва, спецподразделение, росгвардия, собр, бойцы, омон
Росгвардейцев подкрепят тяжелой техникой челябинского производства Фото:

Челябинский тракторный завод (ЧТЗ, входит в концерн «Уралвагонзавод») поставил партию бульдозеров «Б10М» Росгвардии. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе предприятия.

«Два бульдозера с механической трансмиссией „Б10М“ отправятся для нужд Росгвардии. Эта модель отличается надежностью в эксплуатации, простотой в обслуживании. Провести их мелкосрочный ремонт можно буквально в полевых условиях», — пояснили в пресс-службе ЧТЗ.

Машины практически серийные. Единственное их отличие — защитный зеленый цвет, в который окрашена предназначенная росгвардейцам техника.

Бульдозер производства с механической трансмиссией «Б10М» предназначен для различных условий эксплуатации, в том числе вдали от ремонтных баз. Он используется для строительства и содержания дорог, разработки грунтов и подготовки технологических дорог.

Два челябинских бульдозера будут «служить» в Росгвардии
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Челябинский тракторный завод (ЧТЗ, входит в концерн «Уралвагонзавод») поставил партию бульдозеров «Б10М» Росгвардии. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе предприятия. «Два бульдозера с механической трансмиссией „Б10М“ отправятся для нужд Росгвардии. Эта модель отличается надежностью в эксплуатации, простотой в обслуживании. Провести их мелкосрочный ремонт можно буквально в полевых условиях», — пояснили в пресс-службе ЧТЗ. Машины практически серийные. Единственное их отличие — защитный зеленый цвет, в который окрашена предназначенная росгвардейцам техника. Бульдозер производства с механической трансмиссией «Б10М» предназначен для различных условий эксплуатации, в том числе вдали от ремонтных баз. Он используется для строительства и содержания дорог, разработки грунтов и подготовки технологических дорог.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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