25 мая 2022
24 мая 2022

Спасатели ЯНАО готовятся к разливам нефти

© Служба новостей «URA.RU»
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Бойцы «Ямалспаса» провели учения по ликвидации условного разлива нефти Фото:

Ямальские спасатели провели тренировку для выявления готовности к ликвидации разливов нефти. Информация об учениях опубликована на портале департамента гражданской защиты ЯНАО.

«Спасатели локализовали и ликвидировали условное нефтяное загрязнение. Учения показали, что подразделения готовы выполнять свои задачи», — сообщает заместитель начальника по аварийно-спасательным работам Александр Ильиных на официальном сайте департамента.

Учения прошли на реке Полуй, вблизи Салехарда. Согласно полученным вводным, спасатели не должны были допустить условного разлива нефти из затопленной баржи. В учениях приняли участие 12 человек из состава «Ямалспаса».

Ранее URA.RU рассказало об учениях в компании «Газпромнефть-Ямал». Нефтяники проводят их дважды в год и уже накопили большой опыт ликвидации экологических аварий.

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Ямальские спасатели провели тренировку для выявления готовности к ликвидации разливов нефти. Информация об учениях опубликована на портале департамента гражданской защиты ЯНАО. «Спасатели локализовали и ликвидировали условное нефтяное загрязнение. Учения показали, что подразделения готовы выполнять свои задачи», — сообщает заместитель начальника по аварийно-спасательным работам Александр Ильиных на официальном сайте департамента. Учения прошли на реке Полуй, вблизи Салехарда. Согласно полученным вводным, спасатели не должны были допустить условного разлива нефти из затопленной баржи. В учениях приняли участие 12 человек из состава «Ямалспаса». Ранее URA.RU рассказало об учениях в компании «Газпромнефть-Ямал». Нефтяники проводят их дважды в год и уже накопили большой опыт ликвидации экологических аварий.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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