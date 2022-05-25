Спасатели ЯНАО готовятся к разливам нефти

26 мая 2022 в 02:35 Размер текста - 17 +

Бойцы «Ямалспаса» провели учения по ликвидации условного разлива нефти Фото: Анна Майорова © URA.RU Ямальские спасатели провели тренировку для выявления готовности к ликвидации разливов нефти. Информация об учениях опубликована на портале департамента гражданской защиты ЯНАО. «Спасатели локализовали и ликвидировали условное нефтяное загрязнение. Учения показали, что подразделения готовы выполнять свои задачи», — сообщает заместитель начальника по аварийно-спасательным работам Александр Ильиных на официальном сайте департамента. Учения прошли на реке Полуй, вблизи Салехарда. Согласно полученным вводным, спасатели не должны были допустить условного разлива нефти из затопленной баржи. В учениях приняли участие 12 человек из состава «Ямалспаса». Ранее URA.RU рассказало об учениях в компании «Газпромнефть-Ямал». Нефтяники проводят их дважды в год и уже накопили большой опыт ликвидации экологических аварий.

Ямальские спасатели провели тренировку для выявления готовности к ликвидации разливов нефти. Информация об учениях опубликована на портале департамента гражданской защиты ЯНАО. «Спасатели локализовали и ликвидировали условное нефтяное загрязнение. Учения показали, что подразделения готовы выполнять свои задачи», — сообщает заместитель начальника по аварийно-спасательным работам Александр Ильиных на официальном сайте департамента. Учения прошли на реке Полуй, вблизи Салехарда. Согласно полученным вводным, спасатели не должны были допустить условного разлива нефти из затопленной баржи. В учениях приняли участие 12 человек из состава «Ямалспаса». Ранее URA.RU рассказало об учениях в компании «Газпромнефть-Ямал». Нефтяники проводят их дважды в год и уже накопили большой опыт ликвидации экологических аварий.