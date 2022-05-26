Курганские гаишники устроят массовые проверки водителей

Сотрудники Госавтоинспекции проведут массовые проверки курганских водителей. В течение двух дней 27 и 28 мая ГИБДД будет выявлять нетрезвых автомобилистов. Об этом передает пресс-служба ведомства.
«Проблема пьянства за рулем по-прежнему остается актуальной для Зауралья. За четыре месяца этого года на территории Кургана по вине нетрезвых водителей и водителей, отказавшихся от освидетельствования на состояние опьянения, произошло 7 ДТП. В результате погиб один человек и 7 получили ранения», — указано в сообщении пресс-службы.
В ГИБДД намерены задействовать в мероприятии максимально возможное количество личного состава полиции. Также инспекция призывает граждан не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем и сообщать о водителях, которые ведут себя неадекватно на дороге. Сообщить о фактах нарушения правил дорожного движения (ПДД) можно в дежурную групп по телефону 8-(3522)-25-64-90. Сотрудники готовы к оперативно отреагировать на сообщения о пьяных водителях.
Ранее URA.RU писало, что сотрудники Госавтоинспекции устроили облаву на мотоциклистов. Профилактическое мероприятие, во время которого проходил поиск тех, кто незаконно ездит на мотоциклах, завершилось 24 мая.
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Сотрудники Госавтоинспекции проведут массовые проверки курганских водителей. В течение двух дней 27 и 28 мая ГИБДД будет выявлять нетрезвых автомобилистов. Об этом передает пресс-служба ведомства. «Проблема пьянства за рулем по-прежнему остается актуальной для Зауралья. За четыре месяца этого года на территории Кургана по вине нетрезвых водителей и водителей, отказавшихся от освидетельствования на состояние опьянения, произошло 7 ДТП. В результате погиб один человек и 7 получили ранения», — указано в сообщении пресс-службы. В ГИБДД намерены задействовать в мероприятии максимально возможное количество личного состава полиции. Также инспекция призывает граждан не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем и сообщать о водителях, которые ведут себя неадекватно на дороге. Сообщить о фактах нарушения правил дорожного движения (ПДД) можно в дежурную групп по телефону 8-(3522)-25-64-90. Сотрудники готовы к оперативно отреагировать на сообщения о пьяных водителях. Ранее URA.RU писало, что сотрудники Госавтоинспекции устроили облаву на мотоциклистов. Профилактическое мероприятие, во время которого проходил поиск тех, кто незаконно ездит на мотоциклах, завершилось 24 мая.