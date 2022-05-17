Курганские гаишники готовят облаву на мотоциклистов

Сотрудники ГИБДД будут искать тех, кто незаконно ездит на мотоциклах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области до 24 мая проходит профилактическое мероприятие, во время которого сотрудники ГИБДД будут искать тех, кто незаконно ездит на мотоциклах. Данная информация была размещения 18 мая на сайте областного УМВД.

«В период с 18 по 24 мая 2022 года в Зауралье будет проведено профилактическое мероприятие „Мотоцикл“. Сотрудники ГИБДД примут все меры к безусловному исключению из процесса участия в дорожном движении мототранспортных средств, водители которых не могут подтвердить законность их эксплуатации и права собственности (владения)», — указано в сообщении.

Представители ведомства объяснили, что с начала 2022 года в регионе было зарегистрировано десять ДТП с участием мотоциклистов, во время которых два человек погибли и еще шестеро получили травмы. В прошлом году таких происшествий, по словам представителей УГИБДД, было значительно меньше, а смертельных случаев в них не отмечалось. Также сотрудники ГИБДД планируют рассказать подросткам и их родителям про то, в каких случаях нельзя управлять мотоциклом.

В конце апреля сотрудники ГИБДД массово проверяли водителей на трезвость. Рейды проводили в населенных пунктах на трассах значения.