Челябинцы делятся снимками красного заката. Фото

27 мая 2022 в 01:07 Размер текста - 17 +

Жители Челябинской области поделились фотографиями алого неба Фото: Читатель URA.RU © URA.RU Закат красного цвета наблюдали жители Челябинска и Озерска вечером 26 мая. Снимки алого неба появились в популярных пабликах ряда территорий региона. «Огненный закат. Ляпота… Красный день. Это к теплу», — пишут пользователи паблика «Подслушано ЧМЗ» в Челябинске. Мнения пользователей разделились. Одни считают, что красный закат к потеплению. Другие, что следует ждать похолодания. Как ранее сообщало URA.RU, в ночь на 27 мая в Челябинской области ожидается похолодание до нуля градусов. Однако днем столбик термометра поднимется до 16-21 градусов. Красный закат был в Озерске Фото: Татьяна Гурьянова «Говорит Озерск», «ВКонтакте» После захода солнца небо затянуло красным цветом Фото: Анастасия Медведева «Говорит Озерск», «ВКонтакте» Закат алого цвета наблюдали в Челябинске Фото: Андрей Троепольский «Подслушано ЧМЗ»

Закат красного цвета наблюдали жители Челябинска и Озерска вечером 26 мая. Снимки алого неба появились в популярных пабликах ряда территорий региона. «Огненный закат. Ляпота… Красный день. Это к теплу», — пишут пользователи паблика «Подслушано ЧМЗ» в Челябинске. Мнения пользователей разделились. Одни считают, что красный закат к потеплению. Другие, что следует ждать похолодания. Как ранее сообщало URA.RU, в ночь на 27 мая в Челябинской области ожидается похолодание до нуля градусов. Однако днем столбик термометра поднимется до 16-21 градусов.