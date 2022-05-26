Жители Челябинской области поделились фотографиями алого неба
Закат красного цвета наблюдали жители Челябинска и Озерска вечером 26 мая. Снимки алого неба появились в популярных пабликах ряда территорий региона.
«Огненный закат. Ляпота… Красный день. Это к теплу», — пишут пользователи паблика «Подслушано ЧМЗ» в Челябинске.
Мнения пользователей разделились. Одни считают, что красный закат к потеплению. Другие, что следует ждать похолодания.
Как ранее сообщало URA.RU, в ночь на 27 мая в Челябинской области ожидается похолодание до нуля градусов. Однако днем столбик термометра поднимется до 16-21 градусов.
Красный закат был в Озерске
После захода солнца небо затянуло красным цветом
Закат алого цвета наблюдали в Челябинске
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