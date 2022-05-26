26 мая 2022

Челябинцы делятся снимками красного заката. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинск, красный закат, челябинск закат
Жители Челябинской области поделились фотографиями алого неба Фото:

Закат красного цвета наблюдали жители Челябинска и Озерска вечером 26 мая. Снимки алого неба появились в популярных пабликах ряда территорий региона.

«Огненный закат. Ляпота… Красный день. Это к теплу», — пишут пользователи паблика «Подслушано ЧМЗ» в Челябинске.

Мнения пользователей разделились. Одни считают, что красный закат к потеплению. Другие, что следует ждать похолодания.

Как ранее сообщало URA.RU, в ночь на 27 мая в Челябинской области ожидается похолодание до нуля градусов. Однако днем столбик термометра поднимется до 16-21 градусов.

Красный закат был в Озерске
Фото:

После захода солнца небо затянуло красным цветом
Фото:

Закат алого цвета наблюдали в Челябинске
Фото:
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Закат красного цвета наблюдали жители Челябинска и Озерска вечером 26 мая. Снимки алого неба появились в популярных пабликах ряда территорий региона. «Огненный закат. Ляпота… Красный день. Это к теплу», — пишут пользователи паблика «Подслушано ЧМЗ» в Челябинске. Мнения пользователей разделились. Одни считают, что красный закат к потеплению. Другие, что следует ждать похолодания. Как ранее сообщало URA.RU, в ночь на 27 мая в Челябинской области ожидается похолодание до нуля градусов. Однако днем столбик термометра поднимется до 16-21 градусов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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