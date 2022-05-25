25 мая 2022

Температура в Челябинской области снизится до нуля градусов. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Ночью в горных районах Челябинской области похолодает до нуля градусов Фото:

В ночь на 27 мая Челябинскую область ожидает похолодание до нуля градусов. Об этом сообщили URA.RU в региональном ЦГМС.

«Ночью пятницы, 27 мая, столбик термометра в Челябинской области опустится до 3 градусов, а в горах и низинах — до нуля градусов. Ожидается переменная облачность, в восточной половине области местами небольшие дожди. Дождь может пройти и в столице региона», — пояснили в областном ЦГМС.

При этом днем столбик термометра поднимется до 16-21 градуса. Такая же дневная температура ожидается и 28 мая — несмотря на обещанные синоптиками в субботу дожди и грозы. Довольно сильным будет ветер — до 11-14 метров в секунду.

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В ночь на 27 мая Челябинскую область ожидает похолодание до нуля градусов. Об этом сообщили URA.RU в региональном ЦГМС. «Ночью пятницы, 27 мая, столбик термометра в Челябинской области опустится до 3 градусов, а в горах и низинах — до нуля градусов. Ожидается переменная облачность, в восточной половине области местами небольшие дожди. Дождь может пройти и в столице региона», — пояснили в областном ЦГМС. При этом днем столбик термометра поднимется до 16-21 градуса. Такая же дневная температура ожидается и 28 мая — несмотря на обещанные синоптиками в субботу дожди и грозы. Довольно сильным будет ветер — до 11-14 метров в секунду.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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