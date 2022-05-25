Ночью в горных районах Челябинской области похолодает до нуля градусов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В ночь на 27 мая Челябинскую область ожидает похолодание до нуля градусов. Об этом сообщили URA.RU в региональном ЦГМС.

«Ночью пятницы, 27 мая, столбик термометра в Челябинской области опустится до 3 градусов, а в горах и низинах — до нуля градусов. Ожидается переменная облачность, в восточной половине области местами небольшие дожди. Дождь может пройти и в столице региона», — пояснили в областном ЦГМС.

При этом днем столбик термометра поднимется до 16-21 градуса. Такая же дневная температура ожидается и 28 мая — несмотря на обещанные синоптиками в субботу дожди и грозы. Довольно сильным будет ветер — до 11-14 метров в секунду.