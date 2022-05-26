В Екатеринбурге водитель сбил двух детей из-за солнца и скрылся

27 мая 2022 в 02:49 Размер текста - 17 +

Водитель не смог объяснить причину ДТП (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Екатеринбурге водитель Nissan Primera из-за солнечных лучей, ослепивших его, сбил двух детей, переходящих дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель скрылся с места ДТП, сообщает ГИБДД Екатеринбурга в своем telegram-канале. «По предварительной информации, водитель, двигаясь по улице Водная, наехал на пешеходов, которые переходили дорогу», — говорится в сообщении. Ведомство отмечает, что дети получили травмы. Несовершеннолетние рассказали, что водитель остановился перед пешеходным переходом. Но, когда они стали переходить дорогу, то водитель внезапно начал движение. Инспекторы ДПС ГИБДД нашли водителя. Им оказался 39-летний мужчина. Он пояснил, что не видел переходящих людей из-за солнечных лучей, которые ослепили его. Как произошло ДТП — мужчина объяснить не смог.

В Екатеринбурге водитель Nissan Primera из-за солнечных лучей, ослепивших его, сбил двух детей, переходящих дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель скрылся с места ДТП, сообщает ГИБДД Екатеринбурга в своем telegram-канале. «По предварительной информации, водитель, двигаясь по улице Водная, наехал на пешеходов, которые переходили дорогу», — говорится в сообщении. Ведомство отмечает, что дети получили травмы. Несовершеннолетние рассказали, что водитель остановился перед пешеходным переходом. Но, когда они стали переходить дорогу, то водитель внезапно начал движение. Инспекторы ДПС ГИБДД нашли водителя. Им оказался 39-летний мужчина. Он пояснил, что не видел переходящих людей из-за солнечных лучей, которые ослепили его. Как произошло ДТП — мужчина объяснить не смог.