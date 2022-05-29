Путин пообещал Вучичу не оставить Сербию без газа

Путин поговорил с Вучичем по телефону Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Россия продолжит бесперебойные поставки газа в Сербию. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора с сербским лидером Александром Вучичем.

«Предметно обсуждены вопросы актуальной повестки дня двусторонних отношений, включая шаги по расширению взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества. Условлено, в частности, о том, что Россия и далее будет бесперебойно поставлять природный газ в Сербию», — сообщили в пресс-службе Кремля.

Также лидеры во время телефонного разговора обсудили ситуацию на Украине и развитие событие вокруг Косово. В заключении Путин и Вучич подтвердили, что будут развивать партнерство между РФ и Сербией.