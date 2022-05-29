Путин пообещал Вучичу не оставить Сербию без газа

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, портрет, путин владимир
Путин поговорил с Вучичем по телефону Фото:

Россия продолжит бесперебойные поставки газа в Сербию. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора с сербским лидером Александром Вучичем.

«Предметно обсуждены вопросы актуальной повестки дня двусторонних отношений, включая шаги по расширению взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества. Условлено, в частности, о том, что Россия и далее будет бесперебойно поставлять природный газ в Сербию», — сообщили в пресс-службе Кремля.

Также лидеры во время телефонного разговора обсудили ситуацию на Украине и развитие событие вокруг Косово. В заключении Путин и Вучич подтвердили, что будут развивать партнерство между РФ и Сербией.

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Россия продолжит бесперебойные поставки газа в Сербию. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора с сербским лидером Александром Вучичем. «Предметно обсуждены вопросы актуальной повестки дня двусторонних отношений, включая шаги по расширению взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества. Условлено, в частности, о том, что Россия и далее будет бесперебойно поставлять природный газ в Сербию», — сообщили в пресс-службе Кремля. Также лидеры во время телефонного разговора обсудили ситуацию на Украине и развитие событие вокруг Косово. В заключении Путин и Вучич подтвердили, что будут развивать партнерство между РФ и Сербией.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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