Путин пообещал Вучичу не оставить Сербию без газа

Путин поговорил с Вучичем по телефону
Россия продолжит бесперебойные поставки газа в Сербию. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора с сербским лидером Александром Вучичем.
«Предметно обсуждены вопросы актуальной повестки дня двусторонних отношений, включая шаги по расширению взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества. Условлено, в частности, о том, что Россия и далее будет бесперебойно поставлять природный газ в Сербию», — сообщили в пресс-службе Кремля.
Также лидеры во время телефонного разговора обсудили ситуацию на Украине и развитие событие вокруг Косово. В заключении Путин и Вучич подтвердили, что будут развивать партнерство между РФ и Сербией.
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