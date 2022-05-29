В доме образовалась плесень и трещины на стенах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жильцы многоквартирного дома в Новом Уренгое три года вынуждены жить в холодных квартирах, в которых от сырости образовалась плесень. Как рассказал на своей странице во «ВКонтакте» депутат Тюменской облдумы от ЯНАО Иван Вершинин, это случилось из-за застройщика, который все это время отказывался устранять неполадки в гарантийный период.

«По приглашению собственников дома посетил собрание жителей многоквартирного дома номер 52 А, расположенного на улице Южной в Новом Уренгое. Три года назад я уже сталкивался с жалобами жителей указанного дома. Тогда мне пришлось привлекать надзорные органы и общими усилиями обязать застройщика „СеверСтройСервис“ устранять в рамках гарантийных обязательств недочеты в нескольких квартирах», — написал он.

По словам депутата, жильцы неоднократно обращалась в мэрию и надзорные органы. Однако за три года ничего не изменилась — дом продолжает рушиться. Из-за того, что протекает крыша в квартирах сыро, а на стенах образовались трещины. Также начали промерзать окна, и возникли проблемы с температурным режимом.

При этом в мэрии агентству сообщили, что неполадки, озвученные жильцами, застройщик начал устранять. «В рамках гарантийных обязательств с 25 мая застройщик приступил к ремонту кровли. Кроме того, застройщик продолжает индивидуально работать с жильцами данного дома. Так, в некоторых квартирах были заменены окна. Отметим, муниципальных квартир в доме нет, все жилье коммерческое», — уточнили там.

Также URA.RU направило запрос в прокуратуру. Там объяснили, что ведомство проверит соблюдение законодательства строительной компанией, в случае нарушения будут приняты меры. «При наличии оснований примем меры прокурорского реагирования», — резюмировали в пресс-службе. Застройщик на письмо корреспондента не ответил.

Фото квартиры Южная 25 А Фото: Иван Вершинин

Квартира Южная 25 А Фото: Иван Вершинин

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