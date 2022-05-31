ЕС решил диктовать всему миру правила игры с Россией

31 мая 2022 в 20:42 Размер текста - 17 +

Евросоюз намерен запретить любым третьим странам покупать нефть у РФ, заявил премьер Польши Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Европейский союз намерен запретить третьим странам закупать нефть из России. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в Брюсселе. «Польша и все больше стран Европейского союза громко говорят о так называемых вторичных санкциях. Во-первых, это возможность наложения санкций таким образом, чтобы российская нефть не могла продаваться также в третьи страны, в страны за пределами Европейского союза», — цитирует Моравецкого РИА «Новости». Ранее страны ЕС после долгих обсуждений согласовали эмбарго на две трети поставок российской нефти, передает RT. До этого Запад ввел уже пять пакетов жестких санкций против России в связи с началом специальной операции по демилитаризации Украины. Однако согласование шестого пакета антироссийских мер затягивалось в связи с отказом ряда стран поддержать полный запрет на импорт российской нефти. Так, например, Венгрия заявила, что поддержит нефтяное эмбарго только в том случае, если Евросоюз гарантирует стране полную финансовую безопасность. Как отмечал президент РФ Владимир Путин новые антироссийские ограничения наносят вред и самим недружественным странам. Это подтверждается нарушением системы расчетов и логистики, ростом инфляции и распадом кооперационных связей, объяснил лидер РФ. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Европейский союз намерен запретить третьим странам закупать нефть из России. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в Брюсселе. «Польша и все больше стран Европейского союза громко говорят о так называемых вторичных санкциях. Во-первых, это возможность наложения санкций таким образом, чтобы российская нефть не могла продаваться также в третьи страны, в страны за пределами Европейского союза», — цитирует Моравецкого РИА «Новости». Ранее страны ЕС после долгих обсуждений согласовали эмбарго на две трети поставок российской нефти, передает RT. До этого Запад ввел уже пять пакетов жестких санкций против России в связи с началом специальной операции по демилитаризации Украины. Однако согласование шестого пакета антироссийских мер затягивалось в связи с отказом ряда стран поддержать полный запрет на импорт российской нефти. Так, например, Венгрия заявила, что поддержит нефтяное эмбарго только в том случае, если Евросоюз гарантирует стране полную финансовую безопасность. Как отмечал президент РФ Владимир Путин новые антироссийские ограничения наносят вред и самим недружественным странам. Это подтверждается нарушением системы расчетов и логистики, ростом инфляции и распадом кооперационных связей, объяснил лидер РФ.