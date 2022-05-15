Венгрия поставила ультиматум ЕС из-за России

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Венгрия готова поддержать нефтяное эмбарго только в случае финансовых гарантий со стороны ЕС Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Венгрия поддержит антироссийские санкции только в том случае, если Евросоюз гарантирует стране финансовую безопасность. Об этом заявил министр иностранных дел страны Петер Сийярто.

«Если Европейская комиссия хочет принять предложение о введении нефтяного эмбарго, она должна финансово и физически гарантировать, что это не нанесет вреда венгерскому народу или стране. Обеспечит безопасность энергоснабжения Венгрии. Если бы сейчас было принято предложение о нефтяном эмбарго, было бы невозможно получить сырую нефть, необходимую для работы Венгрии», — передает слова Сийярто телеканала hirTV.

Решение Евросоюза об отказе от российского газа и нефти связано с началом специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. После ее начала ЕС ввел масштабные санкции против энергетического сектора РФ. Президент России Владимир Путин заявил, что цель санкций Запада — «отменить Россию». Венгрия не поддержала санкции против российской нефти. Страна заблокировала предложение о нефтяном эмбарго.

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Венгрия поддержит антироссийские санкции только в том случае, если Евросоюз гарантирует стране финансовую безопасность. Об этом заявил министр иностранных дел страны Петер Сийярто. «Если Европейская комиссия хочет принять предложение о введении нефтяного эмбарго, она должна финансово и физически гарантировать, что это не нанесет вреда венгерскому народу или стране. Обеспечит безопасность энергоснабжения Венгрии. Если бы сейчас было принято предложение о нефтяном эмбарго, было бы невозможно получить сырую нефть, необходимую для работы Венгрии», — передает слова Сийярто телеканала hirTV. Решение Евросоюза об отказе от российского газа и нефти связано с началом специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. После ее начала ЕС ввел масштабные санкции против энергетического сектора РФ. Президент России Владимир Путин заявил, что цель санкций Запада — «отменить Россию». Венгрия не поддержала санкции против российской нефти. Страна заблокировала предложение о нефтяном эмбарго.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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