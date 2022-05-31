Челябинское правительство проведет социальный форум в Москве

Форум решения социальных задач впервые пройдет в Москве со 2 по 3 июня в рамках Национальной социальной инициативы (НСИ). Мероприятие организовано Агентством стратегических инициатив (АСИ), Фондом президентских грантов и Правительством Челябинской области.
«Мы хотим задаться вопросом — что в реальности нужно простому человеку; как именно ему удобно обращаться за услугами и льготами. Мы намерены дать оценку сегодняшним вызовам и их последствиям для социальной сферы, сформировать результативные подходы и решения», — цитирует гендиректора АСИ Светлану Чупшеву ТАСС.
НСИ — это механизм, который помогает улучшить качество услуг и сервисов в социальной сфере. Эксперты обсудят комфортные решения для людей при обращении за госуслугами, работе с НКО и социальным бизнесом, уточняет издание.
Первый день будет посвящен вопросам оказания помощи гражданам в различных жизненных ситуациях. Эксперты обсудят, как выстроить алгоритмы действий, чтобы человек мог быстро получить необходимую поддержку. Во второй день руководители регионов представят лучшие практики НСИ, механизмы соцзаказа и инвестиций для их масштабирования.
Одной из новых тем, которую вынесут на обсуждение, станет региональный институт сервисных уполномоченных. Это специалисты, которые проектируют механизм действий в различных ситуациях так, чтобы человеку было легко получать различные услуги. Сегодня такие уполномоченные существуют в 22 регионах.
На форуме, который пройдет в Центре международной торговли, соберется более 1 200 участников. Среди них представители властных структур, НКО, социальных и благотворительных организаций, бизнеса.
Форум решения социальных задач впервые пройдет в Москве со 2 по 3 июня в рамках Национальной социальной инициативы (НСИ). Мероприятие организовано Агентством стратегических инициатив (АСИ), Фондом президентских грантов и Правительством Челябинской области. «Мы хотим задаться вопросом — что в реальности нужно простому человеку; как именно ему удобно обращаться за услугами и льготами. Мы намерены дать оценку сегодняшним вызовам и их последствиям для социальной сферы, сформировать результативные подходы и решения», — цитирует гендиректора АСИ Светлану Чупшеву ТАСС. НСИ — это механизм, который помогает улучшить качество услуг и сервисов в социальной сфере. Эксперты обсудят комфортные решения для людей при обращении за госуслугами, работе с НКО и социальным бизнесом, уточняет издание. Первый день будет посвящен вопросам оказания помощи гражданам в различных жизненных ситуациях. Эксперты обсудят, как выстроить алгоритмы действий, чтобы человек мог быстро получить необходимую поддержку. Во второй день руководители регионов представят лучшие практики НСИ, механизмы соцзаказа и инвестиций для их масштабирования. Одной из новых тем, которую вынесут на обсуждение, станет региональный институт сервисных уполномоченных. Это специалисты, которые проектируют механизм действий в различных ситуациях так, чтобы человеку было легко получать различные услуги. Сегодня такие уполномоченные существуют в 22 регионах. На форуме, который пройдет в Центре международной торговли, соберется более 1 200 участников. Среди них представители властных структур, НКО, социальных и благотворительных организаций, бизнеса.