Челябинское правительство проведет социальный форум в Москве

В Центре международной торговли обсудят новые модели поддержки граждан в различных жизненных ситуациях Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Форум решения социальных задач впервые пройдет в Москве со 2 по 3 июня в рамках Национальной социальной инициативы (НСИ). Мероприятие организовано Агентством стратегических инициатив (АСИ), Фондом президентских грантов и Правительством Челябинской области.

«Мы хотим задаться вопросом — что в реальности нужно простому человеку; как именно ему удобно обращаться за услугами и льготами. Мы намерены дать оценку сегодняшним вызовам и их последствиям для социальной сферы, сформировать результативные подходы и решения», — цитирует гендиректора АСИ Светлану Чупшеву ТАСС.

НСИ — это механизм, который помогает улучшить качество услуг и сервисов в социальной сфере. Эксперты обсудят комфортные решения для людей при обращении за госуслугами, работе с НКО и социальным бизнесом, уточняет издание.

Первый день будет посвящен вопросам оказания помощи гражданам в различных жизненных ситуациях. Эксперты обсудят, как выстроить алгоритмы действий, чтобы человек мог быстро получить необходимую поддержку. Во второй день руководители регионов представят лучшие практики НСИ, механизмы соцзаказа и инвестиций для их масштабирования.

Одной из новых тем, которую вынесут на обсуждение, станет региональный институт сервисных уполномоченных. Это специалисты, которые проектируют механизм действий в различных ситуациях так, чтобы человеку было легко получать различные услуги. Сегодня такие уполномоченные существуют в 22 регионах.

На форуме, который пройдет в Центре международной торговли, соберется более 1 200 участников. Среди них представители властных структур, НКО, социальных и благотворительных организаций, бизнеса.

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