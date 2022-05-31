31 мая 2022

В первый день лета в ЯНАО пошел снег. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Пермь, следы на снегу
Ночью в регионе ожидается -3 градуса Фото:

На Ямале в первый летний день начался снег и штормовой ветер. Синоптики Обь-Иртышского УГМС предупреждают, что до конца недели в регионе ожидаются порывы ветра до 20 метров в секунду.

Столбики термометров на этой неделе не поднимутся выше +15 градусов. Ночью возможно понижение температуры до -3 градусов. Ожидаются умеренные осадки в видео дождя и снега по востоку округа, по западу преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, северо-восточный 8-13 м/с, местами порывы достигнут 20 метров.

Ранее URA.RU сообщало, что из-за неблагоприятных погодных условий могут начаться перебои в работе переправы между Салехардом и Лабытнанги. Жителям рекомендуют планировать поездки заранее.

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На Ямале в первый летний день начался снег и штормовой ветер. Синоптики Обь-Иртышского УГМС предупреждают, что до конца недели в регионе ожидаются порывы ветра до 20 метров в секунду. Столбики термометров на этой неделе не поднимутся выше +15 градусов. Ночью возможно понижение температуры до -3 градусов. Ожидаются умеренные осадки в видео дождя и снега по востоку округа, по западу преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, северо-восточный 8-13 м/с, местами порывы достигнут 20 метров. Ранее URA.RU сообщало, что из-за неблагоприятных погодных условий могут начаться перебои в работе переправы между Салехардом и Лабытнанги. Жителям рекомендуют планировать поездки заранее.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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